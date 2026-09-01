Se realizó operativo sanitario de castración, vacunación y desparasitación en el Namqom

La Municipalidad de Formosa, a través de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, de la Secretaría de Acción Social, llevó adelante un nuevo operativo del Castramóvil este jueves en el barrio Namqom.

La jornada se desarrolló en la plaza del barrio, ubicada entre las manzanas 26 y 19, junto a la cancha del Qompi, donde los vecinos pudieron acceder a distintos servicios destinados al cuidado y la salud de los animales de compañía.

Durante la jornada, se realizaron 306 antiparasitarios, 161 vacunación antirrábica, 101 castraciones y 66 atenciones. El objetivo es promover la tenencia responsable y facilitar el acceso de la comunidad a servicios de salud animal.

Catalina Espinoza. Directora del área de zoonosis brindó detalles sobre el operativo:

“Las personas que accedieron a los servicios de castración lo hicieron mediante turnos previos que pudieron realizar en la última edición del “La muni en tu barrio”, operativo que se realizó la semana pasada. Los demás interesados deberán comunicarse previamente vía WhatsApp al 3704-605703, enviando un mensaje con la palabra “CASTRAMOVIL”.

La actividad es organizada por el CeMAA “San Roque” y la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, dependientes de la Municipalidad de Formosa, en el marco de las acciones de atención y protección animal que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad.



