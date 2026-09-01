Desde Ibarreta destacan servicios sanitarios en comunidades originarias

La directora del Hospital Distrital III, Dra. Vivían González, informó sobre una nueva jornada del programa “Mujeres Cuidando Mujeres” en Bartolomé de las Casas, con controles gineco-obstétricos y nutricionales gratuitos.

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La directora del Hospital Distrital III de Ibarreta, Dra. Vivían González informó que, a través de las áreas de Obstetricia y Nutrición, sumó una nueva jornada del programa "Mujeres Cuidando Mujeres" en comunidades originarias.

El Hospital de Ibarreta, junto con las áreas de Obstetricia y Nutrición, llevó adelante una nueva jornada de trabajo en el centro de salud "Dr. Humberto Da Pratto" de la colonia Bartolomé de las Casas correspondiente al Distrito III.

La actividad se enmarcó en el proyecto "Mujeres Cuidando Mujeres", el cual sostiene que las mujeres son un pilar fundamental de la comunidad y que, por eso, es necesario apoyar y fortalecer sus saberes en pos del bienestar colectivo.

Según se indicó, el programa contempla que el servicio de Obstetricia y Nutrición se traslade una vez por mes a las distintas localidades del distrito, donde brinda atención gineco-obstétrica y nutricional en articulación directa con el equipo de salud de cada área.

En este punto, la Dra. Vivían González, explicó que “el objetivo central es cuidar la salud integral de las mujeres de todas las edades y promover hábitos saludables que contribuyan a la prevención de enfermedades”.

Seguidamente detalló que, "las mujeres se acercan y son atendidas. Además, les brindamos consejería personalizada sobre distintos temas en salud y se entregan medicamentos según prescripción médica, y suplementos nutricionales, todo de forma gratuita", señaló la profesional.

Para finalizar, destacó que el Hospital de Ibarreta continuará fortaleciendo los servicios dentro de la Red Provincial de Salud que impulsa el Gobierno de Formosa bajo el Modelo Formoseño, sosteniendo la presencia estatal en las comunidades con controles, medicación y estudios gratuitos.











