La Asociación Italiana de Formosa abre sus puertas a la capacitación fotográfica integral en octubre

Con el objetivo de brindar herramientas técnicas y creativas tanto a entusiastas como a profesionales de la imagen, la Asociación Italiana de Formosa anunció el lanzamiento de dos propuestas formativas clave para el último tramo del año: un Taller de Fotografía de Estudio y un Taller de Revelado Digital. Ambas iniciativas, que darán inicio durante la primera semana de octubre y se extenderán hasta noviembre, prometen un recorrido conceptual y práctico para dominar la producción visual de principio a fin.

La oferta académica comenzará el lunes 5 de octubre con el Taller de Revelado Digital, dictado por el Licenciado Franco Romero y el Tec. en Laboratorio, José Félix Estigarribia. Esta capacitación está orientada al manejo profesional de los programas Lightroom y Photoshop, indispensables para el procesamiento postproducción. Las clases se dictarán los lunes de 14:30 a 15:45 horas, y los asistentes deberán concurrir con su propia computadora portátil y mouse. Para quienes no dispongan del software instalado, la organización facilitará el contacto de un técnico especializado que brindará la asistencia necesaria por un costo adicional.

Por su parte, el miércoles 7 de octubre se pondrá en marcha el Taller de Fotografía de Estudio, a cargo del Licenciado Romero y el Ingeniero Guillermo Oscar D’Augero. Con un enfoque dinámico y versátil, las clases abarcarán el uso de cámaras fotográficas tradicionales y dispositivos móviles en escenarios tanto diurnos como nocturnos, explorando ambientes cerrados y al aire libre.

A lo largo del trayecto, los estudiantes profundizarán en el estudio de esquemas de iluminación —combinando luz natural, continua, artificial y flashes tanto portátiles como de estudio— aplicados a retratos humanos, fotografía de productos, gastronomía, arquitectura y técnicas de HDR. La propuesta contempla no solo la preparación de archivos para redes sociales, sino también el tratamiento de imágenes orientadas a impresión y gigantografías, culminando con la presentación formal de un proyecto visual a través de una exposición de trabajos. Este taller se cursará los miércoles de 14:30 a 16:00 horas, complementándose con salidas nocturnas especiales programadas en días y horarios a coordinar.

En cuanto a los aranceles, la inversión mensual es de 45.000 pesos para quien decida cursar un solo taller, mientras que existe un beneficio promocional de 70.000 pesos mensuales para aquellos que opten por la formación combinada. La reserva de lugar se realiza mediante una seña de 10.000 pesos por un taller individual o de 20.000 pesos para la opción doble.

Es importante señalar que la concreción de las capacitaciones está sujeta a un cupo mínimo de diez inscriptos. Los interesados en obtener más detalles o asegurar su vacante pueden comunicarse con la organización mediante mensaje de WhatsApp o Telegram al número 3704251065.