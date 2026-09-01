Se realizó en Laguna Blanca el lanzamiento de la siembra de primera de maíz y cucurbitáceas para la región norte

En el campus de la UPLaB, el Instituto PAIPPA encabezó el lanzamiento de la siembra de primera de maíz y cucurbitáceas, alcanzando a más de 1500 pequeños productores de 12 localidades. La iniciativa articula la entrega gratuita de semillas, asistencia técnica, preparación de suelos junto a municipios y la incorporación de bioinsumos.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Instituto PAIPPA y el Ministerio de la Producción y Ambiente, concretó este viernes 25 el lanzamiento oficial de la “siembra de primera de maíz y cucurbitáceas” para la campaña agrícola 2026-2027. La jornada contó con el acompañamiento del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, los Centros de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA), municipios y referentes locales.

El encuentro se llevó a cabo en el campus de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) y contó con la presencia de intendentes de la zona, equipos técnicos, autoridades provinciales y una masiva concurrencia de productores y productoras de 12 localidades de la región norte.

En ese marco, se realizó la entrega de semillas de maíz (colorado, amarillo, blanco y pisingallo) y cucurbitáceas (variedad de zapallos, sandía y melón) a productoras y productores paipperos de las localidades de Laguna Blanca, General Belgrano, Villa General Güemes, Misión Tacaaglé, El Espinillo, Buena Vista, Laguna Naineck, Siete Palmas, Riacho He Hé, Colonia Pastoril, Tres Lagunas y Clorinda.

Está asistencia, que contempla la provisión de semillas de calidad, combustible para la preparación de suelo y acompañamiento técnico permanente alcanza a más de 1.500 familias paipperas en todo el territorio provincial. De esta manera, se impulsa la producción diversificada que abastece a programas provinciales estratégicos como el Plan Nutrir e instituciones públicas, garantizando alimentos frescos y saludables para toda la comunidad.

Así lo indicó el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, quien en declaraciones recogidas por AGENFOR resaltó “la decisión estratégica del Gobierno de seguir trabajando y fortaleciendo la producción en la provincia”.

Asimismo, señaló que la entrega de semillas de variedades de maíz y cucurbitáceas resultan en producciones clave para la economía local, ya que abastecen de alimentos frescos a las familias formoseñas a través del Plan Nutrir, como así también mediante el trabajo articulado con las cooperativas y consorcios de productores de la zona.

Además, remarcó que las siembras iniciadas en esta etapa permitirán cosechar a tiempo para abastecer la alta demanda del mes de diciembre y las festividades de fin de año, especialmente en rubros muy solicitados como el melón, la sandía y el zapallo tetsukabuto y añadió que “esto no solo garantiza la provisión a los programas alimentarios, sino que también fortalece la comercialización en las ferias paipperas semanales, asegurando calidad y excelentes precios para la mesa familiar”.

Respecto al esquema de trabajo articulado, el titular del PAIPPA detalló que “el Gobierno provincial provee todos los insumos necesarios para la preparación de suelo, donde los municipios y referentes de cada región colaboran activamente con sus maquinarias de forma conjunta con la provincia” y subrayó que “una vez preparado el suelo, realizamos la entrega de las semillas de cucurbitáceas y maíz para dar inicio a la siembra”.

Explicó también que el acompañamiento estatal contempla el seguimiento técnico posterior “con el control del cultivo y la posterior entrega de bioinsumos, elementos fundamentales para optimizar y cuidar la producción”.

Prevención ante el fenómeno El Niño

Casco comentó que se abordaron además aspectos relacionados con el fenómeno climático “El Niño” y sus posibles efectos en el territorio provincial y resaltó que el ingeniero Alonso Torres estuvo a cargo de la explicación metodológica para el manejo eficiente de los cultivos de maíz y cucurbitáceas. Asimismo, destacó las intervenciones de los subsecretarios del Ministerio de la Producción y Ambiente, Nazareno García y Ricardo Velasco, quienes “explicaron detalladamente el fenómeno El Niño y su posible incidencia en nuestra provincia según los pronósticos oficiales”.

Sobre los cuidados y el rol de acompañamiento del Estado, Casco enfatizó: “Se explicaron las prevenciones que debemos tomar no solo en agricultura, sino también en ganadería para aquellos productores paipperos que cuentan con ganado mayor y menor”.

En esa línea, remarcó que “nos estamos preparando como Gobierno de la provincia para que, si ocurre alguna contingencia, podamos estar presentes de manera inmediata en el momento en que suceda”.

“Apoyo técnico fundamental para mejorar nuestra producción”

Por su parte, Victoriana Segovia, productora paippera de Loma Tuyuyú, jurisdicción de Laguna Blanca, expresó que “esto ya es una tradición, porque yo heredé ser paippera de mi papá” y recalcó que “más que una asistencia, para nosotros es un apoyo técnico fundamental para mejorar nuestra producción”.

Pero, afirmó que “lo más importante es que hoy tenemos mercados asegurados”, mencionando que “pertenezco a la vieja escuela que producía y no tenía cómo vender, se nos pudría la producción en la chacra; sin embargo hoy, lo que se produce se vende”.

A su vez, Agustín Segovia, productor e ingeniero egresado de la UPLaB, resaltó las oportunidades del desarrollo profesional en la propia tierra: “Soy ingeniero del Modelo Formoseño recibido en esta institución y ahora ejecuto mis conocimientos en mi propio predio junto a mi familia”.

Al concluir, sostuvo que “de otra manera no hubiera podido estudiar si no tenía la institución educativa cerca de mi casa” y mencionó que “me ofrecieron trabajo en Corrientes, pero decidí quedarme a trabajar tranquilo en mi provincia, produciendo zapallito de tronco y tetsukabuto para consumo y venta”.



