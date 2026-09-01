Este domingo 27 la CGT celebrará un nuevo aniversario

Se trata de un día especial para todos los trabajadores argentinos sindicalizados, ya que es la columna vertebral del movimiento peronista.

Por medio de un comunicado, la Confederación General del Trabajo (CGT) Delegación Regional Formosa, recordó que este domingo 27 se cumple un año más de la creación y fundación de la CGT. A través del escrito contaron brevemente su historia y pusieron en resalto su importancia política.

El texto expresa que “el origen y fundación de la CGT fue el 27 de septiembre de 1930 y surge de la fusión entre la Unión Sindical Argentina (USA) y la Confederación Obrera Argentina (COA), como consecuencia de un acuerdo entre sindicalistas revolucionarios, independientes, socialistas y comunistas para generar una central sindical unitaria y plural”.

También, indica que “fue fundada en un contexto histórico, donde la República Argentina comenzó a desarrollar una considerable estructura industrial y, en general, tuvo mayoría socialista hasta 1945. Posteriormente a las elecciones de 1946, Juan Domingo Perón unificó los tres partidos políticos que lo apoyaban (Partido Laborista, Unión Cívica Radical Junta Renovadora y Partido Independiente) en el Partido Peronista”.

El mismo, expone que, “de ese modo, la CGT se convirtió en la columna vertebral del movimiento peronista, forjándose como un nuevo modelo sindical que priorizó su unidad en grandes sindicatos nacionales por rama de la industria, centralizada y basada en el derecho de huelga, la negociación colectiva y el diálogo social, propiciando la unidad sindical de las diversas corrientes y el modelo de uniones y confederaciones sectoriales”.

“Estas, sirvieron de base para la creación de la Confederación, que tuvo un crecimiento y consolidación, expandiendo sus estructuras y convirtiendo a los sindicatos en verdaderas organizaciones multifuncionales que ya no sólo tenía a su cargo la negociación de salarios y condiciones laborales, sino que también empezaron a desarrollar gestión en ámbitos como la educación y el esparcimiento”.

Además, realzaron que en la actualidad “es la central mayoritaria y es autónoma de los partidos políticos”.

“El 18 de octubre de 1950, un día después del aniversario del “Día de la Lealtad”, el entonces presidente Juan Domingo Perón, inauguró el edificio destinado a sede de la CGT, sito en la calle Azopardo Nº 802 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que fue declarada Monumento Histórico Nacional el 12 de septiembre de 2007, mediante el Decreto N°1233 del año 2007, bajo la Presidencia del doctor Néstor Carlos Kirchner”, recordaron al cerrar.



