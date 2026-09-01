Más de 6500 estudiantes celebraron con la guerra de colores en el playón

Más de 6500 chicos pasaron este viernes por el Playón Municipal para la tradicional Guerra de los Colores, uno de los encuentros más esperados del Mes del Estudiante.

La jornada se extendió de 14 a 18 y tuvo como destinatarios principales a los alumnos de sexto año, junto con los de quinto y séptimo técnico.

La Municipalidad de la Ciudad de Formosa participó en la organización con varias de sus áreas trabajando en conjunto, con Fuerza Joven.

La Secretaría de Acción Social estuvo desde la previa y durante toda la tarde acompañando a los jóvenes, instaló puntos de hidratación, a los que los estudiantes se acercaban entre una ronda y otra con la ropa ya teñida.

También se sumaron la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo y la Subsecretaría de Tránsito, Transporte y Emergencia, esta última con su equipo de emergencias atento a cualquier eventualidad. Bomberos voluntarios acompañó el festejo desde el predio.

El ingreso estuvo ordenado desde temprano.

La entrega de precintos comenzó en la Plaza San Martín, donde los delegados de cada curso los retiraron con la planilla correspondiente, mientras que los alumnos de quinto año se acercaron de manera personal.

Adentro, la tarde tuvo guerra de pintura, humo de colores, zumba y cuatro DJ que no dejaron bajar el ritmo. Hubo además refrigerio para los participantes.

Se hizo entrega de premios a la reina de la guerra de colores, a la mejor chomba, al mejor buzo y al mejor diseño de remeras.

Los que llenaron el playón fueron los jóvenes, con sus cursos, sus grupos de amigos y la ropa que ya no volverá a ser la misma.

La Municipalidad puso el agua, la organización y los cuidados. La fiesta la hicieron ellos.

Desde la organización se agradeció además a la Policía de la Provincia de Formosa que estuvo acompañando el evento durante toda la tarde para ofrecer seguridad a los jóvenes.



