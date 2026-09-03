Santiago del Estero presenta una nueva edición de su Feria Internacional del Libro

Bajo el lema “Santiago lee con vos,” se realizará la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, el miércoles 30 de septiembre al domingo 4 de octubre en el Fórum Centro de Convenciones y el Centro Cultural del Bicentenario, entrada libre y gratuita, con más de 80 expositores y una amplia programación de literatura, pensamiento, educación y cultura.

El acto fue presidido por el Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, Elías Suárez, junto al presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone. Lo acompañaron el director General de la Fundación El Libro, Ezequiel Martínez; el jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Víctor Araujo; la presidenta del Consejo General de Educación, María Elena Herrera; el Secretario de la Representación Oficial de Santiago del Estero y Relaciones Internacionales en Buenos Aires, Bernardo Abruzzese; el subsecretario de Cultura de la Provincia, Juan Leguizamón; el subsecretario de Educación, Alejandro Piccoli; la directora del Centro Cultural del Bicentenario, Cristina Campitelli y contó con la participación especial del escritor invitado, Federico Jeanmaire.

Asimismo, estuvieron presentes el senador nacional por la provincia de Santiago del Estero, José Neder, junto a otras autoridades provinciales, representantes de la cultura, la educación y el periodismo como Horacio Embón; Nancy Pazos, Javier Díaz, Héctor Rossi y medios nacionales como Infobae, América, Radio La Red, El Destape, Diario Perfil, Crónica, La Nación, Clarin, Radio 10, Página 12, El Cronista, C5N, entre otros.

El gobernador de Santiago del Estero, agradeció el acompañamiento de las autoridades y de todos los presentes y anunció la realización de la 16ª Edición de la feria del libro de Santiago del Estero, como la fecha más importante del calendario cultural santiagueño. “Porque en ella expresamos todo nuestro sentir y en ella ponemos al alcance todo lo que nos prestigia y enaltece", expresó Suárez.

Por su parte, agradeció a la Fundación El Libro, con quienes llevan adelante una asociación virtuosa para co-organizar y prestigiar la Feria Internacional del libro, por dicha sinergia de trabajo a través de la cual han aprendido a potenciar la expresión popular que representa la feria del libro.

El gobernador también afirmó que “la cultura es un espacio amplio, participativo e inclusivo,

como así también un ámbito de resistencia” y por ello, “todos los santiagueños y quienes tenemos la responsabilidad de gestionar, la vamos a compartir con toda la región y el país.”

Suárez agregó que la provincia está centrada en promover la cultura y la educación a través de diferentes políticas de estado, ya sea generando espacios muy valiosos para las infancias y las juventudes como la feria; o bien, mejorando la infraestructura escolar, con equipamiento necesario y conectividad.

En esa misma línea, el jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Víctor Araujo remarcó que los días en los que se realiza la feria son días muy importantes donde se permite a la cultura de Santiago del Estero visibilizar su identidad. “Nos enorgullece a los santiagueños contar con este espacio, que en un momento económicamente complejo, significa una inversión no un gasto”.

El Presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone agradeció la confianza de la provincia para co-organizar esta magnífica Feria y destacó el enorme esfuerzo que realiza el gobierno provincial para mantener y elevar la política cultural año a año. “Es un faro literario ya instalado para los argentinos", afirmó.

Asimismo, Rainone manifestó que la feria de Santiago del Estero, es una feria llena de cualidades, que cuenta con una gran programación cultural que combina cultura, literatura, arte, música, innovación y una fuerte inversión para brindar una experiencia única al visitante.

En ese sentido, el escritor Federico Jeanmaire, coincide en remarcar que la feria tiene una impronta muy santiagueña, que la distingue por sobre otros eventos culturales.

El subsecretario de Cultura de la provincia, Juan Leguizamón dio detalles sobre la apertura de la Feria al anunciar que contará con la presencia de Beatriz Brignoli, premio nacional de la Poesía.

En esta Edición se combinarán temáticas, como la historia, el deporte, la innovación, la reflexión, entre otras. “Se trata de una feria plural y abierta que genera diálogos y encuentros", subrayó Leguizamon.

También la directora del Centro Cultural del Bicentenario, (CCB) Cristina Campitelli dio a conocer que el CCB es sede de la Feria junto al Fórum, específicamente para albergar a más de 70 stands, que ponen el foco en la literatura infantil, escolar y familiar.

Entre los principales invitados estarán Felipe Pigna, Claudia Piñeiro, Pedro Saborido, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti, Federico Jeanmaire, Hinde Pomeraniec, Patricia Kolesnicov y Fernando Signorini, entre otros/as escritores/as y académicos/as de reconocida trayectoria.

También se destaca la presencia del escritor, investigador y docente peruano Pablo Landeo Muñoz, ganador del Premio Nacional de Literatura de Perú y especialista en lengua, literatura y tradición oral quechua, cuya participación tendrá una especial vinculación con la tradición del quichua santiagueño.

La programación sumará además a José Luis de Diego, Beatriz Vignoli, María Lobo, Darío Aranda y Ximena Sáenz.

Con presentaciones, conferencias, talleres, mesas de debate, actividades educativas y propuestas para todas las edades, la 16.ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero volverá a convertir al Fórum y al Centro Cultural del Bicentenario en dos grandes espacios de encuentro entre autores, lectores, educación y cultura.



