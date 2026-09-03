RENATRE lanza un curso virtual gratuito sobre manejo seguro y aplicación de fitosanitarios

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) invita a trabajadores, empleadores y personas vinculadas al sector rural a participar del curso virtual asincrónico “Manejo seguro y aplicación de fitosanitarios”, una propuesta de capacitación orientada a fortalecer las buenas prácticas y promover una actividad productiva responsable y segura.

La capacitación dará inicio el próximo 15 de septiembre, tendrá una duración de cinco semanas y será gratuita y arancelada al 100%, permitiendo a los participantes realizar las actividades de manera virtual a través de la plataforma Moodle del organismo.

Durante el curso se abordarán contenidos relacionados con las normativas vigentes, buenas prácticas en el manejo y aplicación de productos fitosanitarios, tecnologías de aplicación y cuidado del ambiente, brindando herramientas para contribuir a una utilización responsable y segura de estos productos.

Para más información, podrán comunicarse a través del correo capacitacion@renatre.org.ar o via WhatsApp al 11 2833 4201



