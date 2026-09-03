La Policía recuperó una motocicleta y demoró a un hombre

• El rodado registraba pedido de secuestro en una causa por hurto y la documentación presentada no era original

Efectivos de la Planta Verificadora de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) y Comisaría Seccional Sexta secuestraron una motocicleta Honda CG Titán de 125 cilindradas, que interesaba en una causa judicial y detectaron irregularidades en el rodado y en las documentaciones.

El procedimiento se concretó en la jornada de este lunes, cuando el verificador acreditado de la Planta Verificadora de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV), verificó el rodado y detectó que la patente colocada correspondía a otra motocicleta, mientras que la documentación presentada no era original ni se encontraba impresa en el soporte correspondiente.

Además, al consultar los guarismos identificatorios de motor y cuadro en la base de datos en la Dirección General de Informática, se estableció que el motovehículo registraba pedido activo de secuestro, en una causa judicial por “Hurto” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del rodado y al traslado de un hombre de 68 años hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia.