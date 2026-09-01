Samaniego: “La oposición actúa con un cinismo absoluto”

El presidente del bloque justicialista en la Legislatura, Agustín Samaniego, se refirió al pedido de interpelación al ministro de Cultura y Educación de Formosa planteado por la oposición legislativa, a raíz de “infundadas acusaciones de adoctrinamiento” en una institución educativa de Gran Guardia. El legislador defendió la labor territorial de la delegada zonal y subrayó la centralidad de las políticas públicas inclusivas del Gobierno provincial.

Este jueves 24, el diputado Agustín Samaniego lamentó el nivel del debate propuesto por la minoría en la Legislatura Provincial: “Ojalá se discutiera la política educativa, la calidad de la enseñanza, el acceso a la educación que hemos consolidado en Formosa y la construcción de más de 1.550 escuelas. También la entrega de más de 200 mil kits escolares con guardapolvos y zapatillas a alumnos y docentes de todo el territorio”.

“Eso es una decisión política que ha tomado el Gobierno de la provincia de Formosa, y la cabeza del Gobierno, que es el doctor Gildo Insfrán”, aseguró.

En ese sentido, el jefe de la bancada oficialista cuestionó “la hipocresía” de los sectores opositores locales y los medios de comunicación de alcance nacional frente a los discursos ideológicos en el ámbito educativo.

“La oposición actúa con un cinismo absoluto”, expresó, considerando que “tienen una doble vara porque juzgan con suma dureza lo que sucede en una escuela de Formosa, donde reivindicamos la presencia de un Estado que invierte recursos propios para su pueblo, pero guardan un silencio absoluto cuando el presidente Javier Milei asiste a un colegio secundario a agredir verbalmente a jóvenes de 13 o 14 años, sosteniendo que el marxismo es satánico y que su plan de gobierno es un mandato divino”, fustigó.

Estado presente e ideología justicialista

Finalmente, el diputado hizo hincapié en la imposibilidad de concebir un Estado “aséptico”, recordando que toda decisión pública responde a una línea política e ideológica clara y aseveró que “detrás de cada acción de gobierno hay una ideología”.

Asimismo, enfatizó en que “no todos los gobiernos entregan útiles y guardapolvos; eso no ocurre en todas partes ni independientemente de quién gobierne”, destacado que “cuando un Estado está gobernado por una persona como Gildo Insfrán, con una profunda doctrina justicialista a favor de la gente, suceden estas conquistas. La muestra clara es el contexto nacional actual, donde el Gobierno de Milei no se hace cargo de ninguna de sus responsabilidades básicas con la educación pública”, concluyó.



