Autos Robados llega por primera vez a Formosa



Historia



Autos Robados es una banda de rock, formada en el año 2016 en la ciudad de Quilmes; y está integrada por Federico Soto en voz y guitarra, Lucas Ramos en bajo y coros, Emmanuel Baldovino Yovine en batería y Nicolás Salvador Ruiz en guitarra y coros.



Su material está compuesto por 9 EP y 1 simple. Autos Robados EP (2016) Los Terribles EP (2017) Platos Rotos (2017) - simple Ansiedad EP (2019) Sesión en vivo en el Salón de los espejos EP (2021) Laberintos EP (2022) Navidad EP (2022) La Desproporción EP (2023) Estrés y Alucinaciones EP (2025) El Antídoto EP (2026). Autos Robados es una banda de rock, formada en el año 2016 en la ciudad de Quilmes; y está integrada por Federico Soto en voz y guitarra, Lucas Ramos en bajo y coros, Emmanuel Baldovino Yovine en batería y Nicolás Salvador Ruiz en guitarra y coros.Su material está compuesto por 9 EP y 1 simple. Autos Robados EP (2016) Los Terribles EP (2017) Platos Rotos (2017) - simple Ansiedad EP (2019) Sesión en vivo en el Salón de los espejos EP (2021) Laberintos EP (2022) Navidad EP (2022) La Desproporción EP (2023) Estrés y Alucinaciones EP (2025) El Antídoto EP (2026). ENLACES: Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/artist/5mTDazgxgE8HYpzPckC wV0?si=7wBL9h7NRjudgiVGmxRdow Instagram: https://www.instagram.com/autosrobados.rnr/ Youtube: https://www.youtube.com/@autosrobados Facebook: https://www.facebook.com/AUTOSROBADOSROCK

La banda que está en el auge del rock nacional, Autos Robados, se presentará por primera vez en Formosa el próximo sábado 26 de septiembre, a las 21 horas, en el Sótano Cultural (avenida Dr. Luis Gutnisky N°4306).Las entradas están disponibles de forma física en Rock House (Belgrano 602); El Agite (Av. Italia 1246); Hook (Av. 25 de mayo 383) y La Cornisa (Clorinda).También se pueden adquirir de manera online a través de alpogo.comLa formación, oriunda de la ciudad de Quilmes en Buenos Aires, promete un espectáculo que vuelve a las raíces del rock nacional con la presentación de sus grandes éxitos como El muerto, Insisto, Laberintos, Sala de espera, Remedios y Gente rota; además de un recorrido por todos sus EP.Los encargados de abrir la mítica noche en Sótano serán Seba Roa & Autodestroyers y Payé, dos formaciones locales con una importante trayectoria en la región que interpretarán temas propios y versiones osadas para calentar los motores.