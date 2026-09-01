Los adultos mayores le perdieron el miedo al celular

Los cupos se completaron para el taller "A un toque: el celular no muerde", que se desarrolló este jueves y que la Municipalidad de la Ciudad de Formosa organizó a través de la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Acción Social que conduce Paula Cattáneo.

La propuesta formó parte del programa Redes, el espacio para adultos mayores que sostiene el municipio, y fue gratuita. Estuvo al frente María José Parlmetler, directora de Abordaje Territorial de la Secretaría.

Cada participante trabajó con su propio teléfono y resolvió en el momento tareas de todos los días: agrandar la letra de la pantalla, mandar audios y fotos, hacer una videollamada.

El taller estuvo a cargo de Sebastián Lezcano, especialista en comportamiento digital, que planteó desde el arranque que el obstáculo no es técnico.

"Muchos adultos mayores no le tienen miedo al celular: tienen vergüenza de preguntar. Ya preguntaron varias veces en su casa y sienten que molestan. Este taller es un espacio para hacerlo sin apuro y sin que nadie los juzgue", explicó.

Buena parte del encuentro se dedicó a las estafas telefónicas y virtuales, que afectan especialmente a este grupo. Los asistentes aprendieron a reconocer los engaños más frecuentes: las llamadas de supuestos empleados bancarios, los mensajes de falsos familiares que piden dinero con urgencia.

"Las estafas no apuntan al que sabe menos, sino al que está solo frente al teléfono. El que estafa no es más inteligente: lo que hace es apurarte para que no pienses. Por eso la mejor defensa no es saber de tecnología, sino aprender a frenar y consultar", advirtió.

También insistió en hablar del tema sin culpa. "Si a alguien ya le pasó, no fue por tonto. Esto lo arma gente que se dedica a eso. Lo peor que se puede hacer es quedarse callado por vergüenza, porque ahí es cuando se pierde plata que a veces todavía se puede recuperar", remarcó.

Parlmetler vinculó esa idea con el sentido del programa, que busca que las personas mayores no queden solas frente a las situaciones cotidianas, sea un trámite, una consulta o un llamado que despierta dudas.

El taller fue el tercero de la semana dentro de Redes. Antes se habían realizado uno sobre prevención del Alzheimer y otro sobre prevención cardiovascular, en el marco del Día Nacional del Corazón.

Desde la Secretaría de Acción Social señalaron que estos encuentros van a continuar y recordaron que el área trabaja con esa orientación desde que el intendente Jorge Jofré decidió crearla: acompañar a las personas mayores para que puedan resolver por sí mismas las cosas de todos los días.







