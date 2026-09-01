Retuvieron a un adolescente autor en dos hechos ilícitos

Un joven, de 16 años, delinquió en distintos comercios de esta ciudad

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini retuvieron a un adolescente presunto autor en dos hechos ilícitos ocurridos en las últimos días, uno de ellos por tentativa de robo con el uso de un arma blanca y otro por daño, con intervención del Juzgado de Menores.

El primer caso ocurrió el miércoles alrededor de las 18:20 horas, en un local comercial ubicado sobre avenida Diagonal, entre las calles Carlos Girola y Lorenzo Winter.

Allí, el adolescente habría intentado sustraer elementos que se encontraban para la venta y, ante el pedido de la empleada de que se retirara del lugar, extrajo un cuchillo con el que intentó atacar a la comerciante, sin lograr lesionar se dio a la fuga hacia el barrio Fray Salvador Gurrieri.

Momentos después, personal policial demoró al adolescente frente a la Comisaría Seccional Novena cuando protagonizaba una pelea en la vía pública.

Durante el procedimiento se secuestró el arma blanca presuntamente utilizada en el hecho, siendo trasladado a sede policial y entregado a su hermano en carácter de guarda tutelar.

Posteriormente, durante la madrugada del jueves alrededor de las 06:00 horas, el mismo adolescente habría intentado ingresar a un local comercial sin razón social, ubicada en avenida Diagonal y calle Scozzina del barrio Divino Niño, ejerciendo fuerza sobre el portón corredizo y la puerta de acceso.

Inmediatamente personal de la Subcomisaria del barrio Colluccio aprehendió al sujeto y lo trasladó nuevamente a sede policial.

En el lugar, personal de la Dirección General de Policía Científica realizó las documentaciones correspondientes y constató signos de violencia sobre el marco de la puerta metálica, además del hallazgo de una barra metálica tipo estructural, que habría sido utilizada para ocasionar los daños.

Por ambos hechos se iniciaron los dos causas judiciales por “Tentativa de Robo con el uso de Arma Blanca”, y por “Daño”, con intervención del Juzgado de Menores, mientras que el adolescente fue alojado en el Centro de Atención Integral Juvenil (CAIJU).