La Policía activa el Centro de Operaciones “Fenómeno del Niño”

Frente a una Eventual Emergencia Meteorológica

La Policía de Formosa puso en marcha un Centro de Operaciones Policiales específico para coordinar las acciones preventivas y operativas ante una eventual emergencia vinculada al fenómeno meteorológico “El Niño”. El dispositivo reúne a las principales estructuras policiales y se articula con el Ministerio de Gobierno y otras áreas del Gobierno provincial.

Este viernes, a las 09:00 horas, en el salón auditorio de la Jefatura de Policía, se realizó la presentación del Centro de Operaciones Policiales “Fenómeno del Niño”, en el marco de una planificación preventiva destinada a fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias que pudieran afectar a la población y distintos sectores del territorio provincial.

La actividad fue encabezada por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, doctor Jorge Abel González, acompañado por el Ministro de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos, la Ministra de la Comunidad, el Subjefe de la Policía de Formosa, Crio. Gral. Dr. Norberto Rubén Mauri, el jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29, subsecretarios, directores de otros organismos del estado, integrantes de la Plana Mayor Policial y los Jefes de estructuras de la institución.

La iniciativa se enmarca en una planificación integral impulsada en coordinación con el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la Provincia, junto con las distintas áreas del Gobierno provincial que intervienen en materia de prevención, asistencia y respuesta ante situaciones de emergencia.

El Centro de Operaciones estará integrado por distintas estructuras y dependencias policiales, que trabajarán de manera articulada para garantizar una respuesta rápida y organizada frente a cualquier situación que pudiera afectar a la población, las vías de comunicación, los servicios esenciales o distintos sectores del territorio provincial.

En este contexto, se contempla la participación coordinada de las áreas policiales vinculadas con la prevención y seguridad ciudadana, comunicaciones, logística, seguridad vial, grupos especiales, unidades regionales y demás dependencias operativas, de acuerdo con las necesidades que pudieran surgir ante una eventual contingencia.

La conformación de este dispositivo permitirá centralizar información, optimizar recursos, coordinar despliegues y establecer mecanismos de respuesta inmediata, facilitando la toma de decisiones y la asistencia a la comunidad en aquellos lugares donde resulte necesario.

Asimismo, se prevé mantener una comunicación permanente con los organismos y áreas gubernamentales competentes, a fin de articular acciones preventivas, operativas y de asistencia, procurando reducir al máximo el impacto que pudieran generar las condiciones meteorológicas adversas.

El jefe del Departamento Operaciones Policiales, Comisario Mayor Carlos Mauri, destacó que la puesta en marcha de este Centro de Operaciones responde a una política de prevención y anticipación, entendiendo que la planificación previa resulta fundamental para afrontar de manera eficiente cualquier emergencia.., agregando además que: la prevención, la coordinación y la rápida capacidad de respuesta constituyen herramientas fundamentales para proteger a la comunidad y garantizar una intervención organizada ante cualquier escenario de emergencia, finalizó.