La Policía detuvo al presunto autor de una tentativa de abuso sexual

La investigación permitió identificar al sospechoso y localizar el rodado en pocas horas

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales intervinieron ante una denuncia por un grave hecho de tentativa de abuso sexual, ocurrido en inmediaciones de la plaza del barrio Antenor Gauna, donde resultó damnificada una menor.

A partir de las primeras diligencias investigativas, el personal desplegó un trabajo de campo que permitió establecer la identidad del presunto autor y determinar el automóvil en el que se movilizaba.

Con esos datos, los investigadores montaron un operativo en el barrio Vial, donde localizaron el rodado estacionado en la vía pública. Tras realizar tareas de vigilancia en inmediaciones del lugar, lograron detener al sospechoso cuando intentaba retirarse.

Durante el procedimiento, además, se secuestró el automóvil señalado como utilizado durante el hecho y un teléfono celular, ambos considerados de interés para el avance de la investigación judicial.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, notificado de su situación legal, quedó a disposición de la Justicia.

La intervención permitió avanzar rápidamente en el esclarecimiento del hecho y poner al presunto autor a disposición de la autoridad judicial competente.



