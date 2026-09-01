Refuerzan charlas sobre prevención del dengue en escuelas de los distintos niveles

Especialistas de la cartera sanitaria capacitan a los estudiantes, para afianzarlos como agentes multiplicadores de la información en sus hogares.

En el marco de las políticas públicas de salud delineadas por el Gobierno de Formosa, un equipo del área de Control de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Desarrollo Humano está llevando adelante un ciclo de talleres en establecimientos educativos de distintos niveles y modalidades.

Estas actividades, planificadas en coordinación con los directivos de las instituciones escolares, están dirigidas a los alumnos, docentes y a la comunidad educativa en general.

En esta línea, durante la última semana se concretaron dos jornadas formativas: el martes 22 en la EPEP Nº519 “Docente Omar Gutiérrez” y el miércoles 23 en la EPEP Nº532 “Dr. René Favaloro”. Estos encuentros se suman a los ya desplegados en la EPES Nº1 MEB, la EPEP Nº17 “8 de Abril”, la EPEP Nº3 “Dr. Luis Sáenz Peña” y la EPEP Nº31 “General Manuel Belgrano”.

A través de dinámicas didácticas y participativas, los disertantes explicaron las características físicas del mosquito Aedes aegypti, su hábitat doméstico y ciclo de vida. También detallaron los recipientes y lugares que habitualmente elige para depositar sus huevos y reproducirse.

Asimismo, detallaron los síntomas de la enfermedad, las pautas de alarma y la importancia de acudir oportunamente a la consulta médica y de no automedicarse.

A su vez, se repasaron las múltiples estrategias que el Estado provincial ejecuta de forma ininterrumpida, integrada y coordinada durante todo el año para prevenir el dengue a lo largo y ancho del territorio, con la intervención de las distintas instituciones y organismos provinciales.

Al respecto, la referente del área de Control de Vectores y Zoonosis, médica veterinaria Natasha Paredes, remarcó la importancia de involucrar a la comunidad escolar de manera temprana en la prevención del dengue.

En tal sentido, remarcó que “los niños son actores clave para difundir información precisa y oportuna sobre esta enfermedad. Surge la necesidad de implementar acciones simultáneas de prevención, sabiendo el rol fundamental que cumplen los alumnos como multiplicadores de lo aprendido, tanto en sus familias como en el barrio.

Finalmente, la profesional subrayó la relevancia de anticiparse al período estival reforzando la concientización comunitaria.

“Aunque actualmente contamos con un escenario sanitario favorable, el dengue se mantiene vigente en la región. Además, nos estamos acercando a la temporada de temperaturas y humedad más altas, condiciones que favorecen la proliferación del mosquito; por lo tanto, educar y sensibilizar a la población a través de estas políticas públicas resulta indispensable para eliminar la presencia del vector y mantener el control de esta enfermedad”, cerró.



