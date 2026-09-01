Jóvenes de la EPES N° 22 de Laguna Blanca participaron de una jornada sobre prevención del suicidio





Con una gran asistencia del estudiantado se desarrollaron talleres en los turnos mañana y tarde, donde se hizo hincapié en los factores protectores y las líneas de ayuda para afrontar esta problemática.

En el marco de las acciones del “Septiembre Amarillo”, mes dedicado mundialmente a intensificar la concientización y prevención del suicidio, el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, concretó otra importante jornada de sensibilización en la EPES Nº 22 “Malvinas Argentinas” de Laguna Blanca.

La actividad fue desarrollada el jueves 24, por el equipo de la Dirección de Salud Mental y Prevención de Adicciones de la cartera sanitaria provincial, en una labor articulada con los estudiantes referentes del “Proyecto Girasoles” del establecimiento educativo.

El encuentro se dividió en los turnos mañana y tarde para garantizar la presencia de todos los alumnos, de 1º a 6º año. A través de dinámicas participativas, los disertantes abordaron temas clave como la detección temprana de señales de alerta, los primeros auxilios psicológicos y la importancia de conformar redes de contención, promoviendo espacios donde los jóvenes puedan expresar sus emociones de manera segura, sin estigmas y sin juzgamientos.

Al respecto, la directora de Salud Mental y Prevención de Adicciones, la licenciada Selena Copponi, destacó el valor de este abordaje territorial y participativo, señalando “es fundamental estar presentes en las escuelas escuchando a los niños y adolescentes para brindarles herramientas concretas. El suicidio es una problemática compleja pero prevenible, y la clave está en fortalecer los factores protectores, hablar de lo que nos pasa y saber que no estamos solos".

Asimismo, la funcionaria enfatizó la importancia del trabajo articulado con los propios estudiantes y la difusión de las vías de atención que dispone el Gobierno de la provincia de Formosa.

“Ver a los estudiantes involucrados mediante iniciativas como el Proyecto Girasoles demuestra el enorme potencial que tienen para acompañarse entre pares. A la vez, el Estado provincial garantiza una red pública de contención permanente a través del 0800-888-3364, una línea telefónica gratuita y confidencial que atiende las 24 horas, todos los días del año, sin interrupciones. Está diseñada para ofrecer orientación, apoyo e intervención oportuna ante cualquier situación de vulnerabilidad emocional”, repasó.

Copponi agradeció al estudiantado por la alta concurrencia “y, sobre todo, por la activa participación en cada uno de los encuentros. Sepan que estamos abiertos a cualquier duda y a la escucha. Y que estamos para ayudar y para asistir en los momentos necesarios”, expuso con énfasis en el cierre.



