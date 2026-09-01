Esteban Servín salió al cruce de Neme por sus negativos dichos sobre la salud pública

Definió como inaceptable y repugnante que se falte el respeto a la verdad y se mienta de forma tan desvergonzada solo por tener réditos políticos.

Esteban Servín, convencional constituyente mandato cumplido de Nuevo País, rechazó las afirmaciones que Gabriela Neme realizó en un canal nacional, en donde aseguró que en Formosa para recibir atención en un hospital público hay que "hacer la V de la victoria".

Recordó que Neme llegó a la Legislatura provincial como diputada por Nuevo País, que después abandonó ese espacio para sumarse a otro y que ese recorrido responde, a su entender, a una búsqueda permanente de protagonismo.

“Es inaceptable y repugnante que se mienta de forma tan desvergonzada solo por tener réditos políticos o de otras índoles muy personalistas y egoístas, faltando siempre el respeto a la verdad, y por sobre todo al formoseño de a pie”, afirmó.

Además, el dirigente aclaró que las diferencias de ideas entre espacios forman parte de la vida política, pero cuestionó el camino elegido por la dirigente.

“Podemos coincidir o no en ideas políticas de un espacio a otro, pero no me parece coherente y mucho menos aceptable que use como herramienta los medios hegemónicos nacionales que no conocen la Argentina más allá de la autopista General Paz", remarcó.

También, apuntó contra el modo en que Neme construye su presencia en redes sociales, preguntando: ¿Cómo se le puede creer a una dirigente que se destaca en crear pleitos, genera malos ambientes para luego subir a las redes sociales sólo la parte que le conviene, iniciando la disputa y recién filmando cuando sus oponentes reaccionan, para quedar como víctima?”.

En la misma línea, sostuvo que “una parte del equipo de la dirigente no se destaca por construir políticas útiles sino por editar audios, videos y textos, siempre sacados de contexto para engañar e instalar relatos como verdades”.

Para desmentir el planteo de fondo, Servín recurrió a su propia experiencia.

“Siendo de otro espacio político en Formosa, jamás me negaron la salud ni a mí, ni a mis padres y hermanos", señaló y sumó un dato que, según dijo, alcanza para desarmar el argumento: “En todo el país ya no se atiende a extranjeros y en Formosa sí. Sólo por citar una de sus mentiras”.

En esa misma entrevista, Neme había vinculado los módulos habitacionales que entrega la provincia con casos de abuso de menores, una afirmación que Servín consideró todavía más grave.

"Miente cuando dice que hay que hacer la V para entrar a un hospital, y miente cuando dice que los módulos habitacionales sirven para que se abuse de niños. Con eso ofende a los médicos y enfermeros que atienden a cualquiera sin preguntarle a quién vota, y ofende a las familias humildes que viven en esas casas”, sostuvo.

“Lo más triste es que se use la inocencia de los niños, haciéndoles decir lo que ellos quieren que digan, para jugar con la parte sentimental de la gente. Así se construyen relatos extremadamente mentirosos y dañinos para la verdad, y también para los médicos, enfermeros y todos los profesionales que trabajan cada día en el sistema de salud”, concluyó.



