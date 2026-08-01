Recuperaron tres animales vacunos y secuestraron elementos de interés para la causa

• Fue el resultado de una prolija investigación

Efectivos de la Delegación Loma Monte Lindo, dependiente de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, allanaron un campo, recuperaron tres animales vacunos y secuestraron elementos de interés para la investigación en el marco de una causa judicial por abigeato calificado.

El procedimiento se inició el viernes último, luego de que el propietario denunciara la sustracción de aproximadamente cinco animales de su propiedad. Ante esta situación, los efectivos se trasladaron hasta el lugar y organizaron un operativo de búsqueda.

Mediante el seguimiento de huellas, los policías establecieron que los animales habían sido llevados hacia la zona del Riacho Monte Lindo y posteriormente ingresaron a un campo, continuando la búsqueda hasta el anochecer, sin localizar a los animales vacunos.

Luego, en la jornada del sábado, los efectivos retomaron el rastrillaje y tras avanzar por una zona de monte, encontraron tres animales vacunos atados, presentaban la señal y marca correspondiente al damnificado.

Durante el procedimiento, uno de los grupos se encontró de frente con dos hombres que se desplazaban a pie a la vera de la Ruta Provincial N° 14 y al advertir la presencia policial, ambos huyeron hacia el monte, siendo reconocidos por los efectivos.

Ante ello, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes con conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, quien con los elementos probatorios obtenidos libro una orden de allanamiento para el campo en donde fueron encontrados los animales.

El mandato judicial se concretó este sábado, desde las 15:00 horas y allí secuestraron una vaca de pelaje negro, una vaquilla de pelaje colorado y un novillo de pelaje colorado.

Además, secuestraron dos freezers, uno de ellos con vísceras de animal vacuno y el otro con aproximadamente 10 kilogramos de productos cárnicos cuya procedencia no pudo ser justificada.

También se incautaron dos cuchillos tipo carnicero, una chaira con restos de sebo vacuno y un balde con productos cárnicos en su interior, como así también se secuestró un caballo.

Las averiguaciones del caso continúan para dar con los presuntos autores del hecho, quienes ya están identificados.