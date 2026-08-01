La Policía aprehendió a un hombre involucrado en tres causas y recuperó un bien sustraído

El detenido estaba vinculado a causas por hurto, amenazas y daño por incendio

Efectivos de la brigada de la Delegación Distrito Cinco, dependiente de la Unidad Regional Uno, concretaron dos procedimientos investigativos en distintos barrios de esta ciudad, que culminaron con la aprehensión de un hombre involucrado en varias causas judiciales y el secuestro de un bien de interés en una causa por “Robo por escalamiento”.

Las intervenciones se realizaron este viernes último, como resultado de tareas de campo, recorridas preventivas y averiguaciones desarrolladas por el personal policial.

El primer procedimiento se concretó alrededor de las 10:35 horas, en inmediaciones de la manzana 13 del barrio Las Orquídeas, donde los investigadores aprehendieron a un joven de 24 años que se encontraba vinculado a tres causas judiciales.

Según los registros policiales, el hombre estaba involucrado en una causa por “Hurto”, relacionado con la sustracción de una motocicleta que ya fue recuperada, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4.

Además, registraba vinculación con otras dos causas: una por “Amenaza con el Uso de Arma Blanca” y otra por “Daño por Incendio y Amenaza con el Uso de Arma de Fuego”, ambas con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2.

Por otra parte, alrededor de las 11:00 horas, en inmediaciones de la manzana C del barrio Estela Maris, la misma brigada secuestró un colchón de dos plazas que interesa en una causa por “Robo con Escalamiento”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5.

En continuidad con la investigación, los uniformados establecieron la presunta participación de tres hombres en ese hecho, quienes ya se encuentran individualizados, por lo que continúan las tareas de campo para lograr sus aprehensiones y recuperar el resto de los bienes sustraídos.

El detenido fue puesto a disposición de las magistraturas intervinientes, mientras prosiguen las actuaciones judiciales correspondientes.