La Policía esclareció un robo a mano armada y detuvo a dos jóvenes

• Secuestraron la totalidad de los bienes sustraídos y, durante el allanamiento, hallaron cocaína y marihuana

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales esclarecieron un robo a mano armada ocurrido en el barrio Virgen del Rosario, tras una investigación que permitió identificar a los presuntos autores, recuperar los elementos sustraídos y detener a dos jóvenes.

El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes, cuando un joven de 18 años denunció que, mientras caminaba por calles internas del barrio Virgen del Rosario, fue interceptado por varios sujetos. Uno de ellos lo amenazó con un arma blanca y le exigió sus pertenencias, para luego sustraerle una billetera con dinero en efectivo y documentaciones.

A partir de la denuncia, se inició una causa judicial caratulada “Robo a Mano Armada”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 5 de la Primera Circunscripción Judicial.

Los investigadores realizaron distintas tareas de campo que permitieron establecer la identidad de los sospechosos. Con las pruebas reunidas, la magistratura interviniente libró una orden de allanamiento para un inmueble ubicado sobre calle Domingo French al 1500 del mencionado barrio.

La medida judicial se concretó durante la tarde del viernes y permitió secuestrar una billetera que contenía el DNI de la víctima y dinero en efectivo, además de detener a dos jóvenes de 18 y 20 años, sindicados como presuntos autores del hecho.

Durante la requisa del inmueble, los investigadores también hallaron varios envoltorios con sustancias prohibidas.

Con la colaboración del personal de Drogas Peligrosas se confirmó que se trataría de gramos de marihuana y cocaína, dándose intervención al Juzgado del Fuero Contra Narcocrimen, iniciándose otra causa.

Los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.