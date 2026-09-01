Charla para estudiantes secundarios sobre prevención del suicidio

El lema “Cambiar la narrativa” es el tema central establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio para el período 2024-2026.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Fundación

“Formosa Crece” realizó una charla destinada a estudiantes de la EPES Nº 35 “Dr. Arturo Jauretche”, con el objetivo de promover la escucha activa, brindar herramientas de prevención y generar espacios donde los jóvenes puedan hablar sobre aquello que les sucede.

La actividad estuvo a cargo de las licenciadas en Psicología Noelia Debelde y Karina Dorrego y la licenciada en Psicopedagogía Claudia Amarilla, integrantes del equipo de Salud Mental de la Fundación, que desde hace cuatro años desarrolla de manera sostenida propuestas sobre vínculos saludables en establecimientos educativos.

La presidenta de la Fundación “Formosa Crece” y concejal capitalina, María del Carmen Argañaraz, destacó la importancia de abordar estas temáticas en las escuelas y sostuvo que la prevención del suicidio forma parte de una agenda que también incluye charlas sobre salud sexual, Educación Sexual Integral (ESI) y vínculos saludables.

“Es difícil hablar de esto, pero es importante hacerlo”, señaló, al referirse al lema de este año, “Cambiar la narrativa”, que propone dejar de considerar al suicidio como un tema tabú o un secreto y avanzar hacia conversaciones abiertas que permitan detectar situaciones de sufrimiento y acompañar a quienes las atraviesan.

En este sentido, remarcó que uno de los principales objetivos de estas intervenciones es que los adolescentes “se animen a contar lo que les pasa”, a partir de la escucha activa y el acompañamiento de adultos y profesionales capacitados.

Desde la Fundación también se brinda información sobre los recursos disponibles en el sistema público de salud y enfatizan en que el Ministerio de Desarrollo Humano cuenta con una línea de atención telefónica disponible las 24 horas, la 0800-888-3364, atendida por profesionales capacitados, y que los centros de salud cuentan con psicólogos y psicólogas a los que los jóvenes pueden recurrir para hablar y solicitar orientación.

La Fundación “Formosa Crece” viene articulando además con organismos provinciales para desarrollar este tipo de actividades en instituciones educativas. “Siempre colaboramos de esta manera con el equipo de salud mental, con distintas dinámicas, acercando información y también herramientas”, explicó.

La jornada en la EPES Nº 35 se inscribe así en una línea de trabajo que busca llevar la prevención a los espacios donde transcurre la vida cotidiana de los adolescentes: “hablar, escuchar y acercar herramientas antes de que el sufrimiento se convierta en silencio”.







