“Producción con productores, arraigo e igualdad de oportunidades”: Formosa celebró el hito fundacional del PAIPPA

Las actividades, durante la mañana, se concentraron en el Galpón “G”, donde se realizaron ponencias, conversatorios, presentaciones musicales y muestras fotográficas, las cuales se conjugaron en esta especial jornada de celebración.

En la mañana de este martes 15 se desarrolló una serie de actividades en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa por el 30° aniversario del Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor (PAIPPA), símbolo y emblema del Modelo Formoseño que nació a partir de la visión estratégica del gobernador Gildo Insfrán en 1996.

El evento contó con la presencia de las autoridades del Gobierno de Formosa, legisladores, intendentes e instituciones invitadas, así como productores y productoras de toda la provincia que conforman la comunidad rural organizada y a quienes se los homenajeaba.

También se dieron cita en esta jornada estudiantes, docentes, agrupaciones políticas y público en general, por lo que se colmó completamente el predio ferial.

Las palabras que bienvenida estuvieron a cargo del ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez, quien comenzó diciendo que en esta jornada no solo se conmemoran los inicios del programa –hoy Instituto de Acción Integral para el Pequeño Productor-, sino que también se pone en valor la decisión política del Gobernador “de abordar desde una perspectiva integral la política que contuvo y contiene desde todos los aspectos a las familias de nuestras comunidades rurales”.

Por eso, a través de “este hito fundacional”, Formosa le muestra a la Argentina “que otra realidad es posible”, subrayó categórico, teniendo “a las personas como el centro de las decisiones del Estado que debe mirar a la sociedad de abajo hacia arriba”.

En estos 30 años que se cumplieron del PAIPPA, entonces, se les rinde “este homenaje a todos aquellos productores que estuvieron antes del lanzamiento, resistiendo y reivindicando cada una de las demandas del sector rural” desde aquellas ligas campesinas, el Movimiento Agrario Formoseño, entre otros.

Antecedentes históricos

En ese sentido, la doctora Mónica Inés Daldovo, historiadora, investigadora y docente universitaria, disertó sobre los antecedentes históricos de las Ligas Agrarias al Movimiento Agrario Formoseño.

En su alocución hizo una síntesis de las investigaciones que viene realizando en el campo de la historia rural de la provincia. A ese efecto, inició comentando la tapa de un libro publicado en el 2021, en plena pandemia, por lo que su presentación se había hecho solo de forma virtual, en el marco de la Feria del Libro de ese año.

La obra lleva el título de “Formosa: de lo frustrado a lo logrado. La pervivencia de las Ligas Campesinas en las actuales políticas agropecuarias del Estado provincial”, que fue también el nombre de su ponencia.

Según explicó, en dicho libro se sostiene que aquel movimiento frustrado en las Ligas Campesinas “pervivió en el PAIPPA y las actuales políticas del Estado provincial”. Del mismo modo, también a la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas (ULICAF) como el primer proyecto de desarrollo territorial rural de Formosa, diseñado por los campesinos desde las bases.

Se trata de un movimiento de acción colectiva que empezó a organizarse a partir del Movimiento Rural de Acción Católica que inició sus actividades en la provincia a fines de los ’60, profundizó la especialista.

Conversatorio

Acto seguido, disertaron el diputado nacional justicialista Luis Basterra y el diputado provincial (MC) Aldo Ingolotti. Lo hicieron bajo la modalidad de conversatorio, proponiendo al auditorio una charla amena con paipperos que subieron al escenario para contar sus experiencias personales sobre lo que significa el PAIPPA para ellos.

Reconocieron los expositores que a ellos también los atravesó el programa. En particular, en una parte de su alocución, retomando lo que había reseñado Daldovo sobre la ULICAF, Basterra agregó que además del rol protagónico de la iglesia en cuanto a los “principios morales de la cultura judeocristiana” transmitidos a ese movimiento, también resultaron importantes los elementos de “la unidad y la organización para poder enfrentar a la adversidad”, puesto que, en ese entonces, “pasaba que las familias peleaban para poder tener el sustento para vivir por elección en el campo”, señalando que con su aparición, el PAIPPA le agregó “una tercera dimensión”.

Ello representó “la aproximación a una política de Estado y allí es donde se encuentra esa lucha con un modelo político alumbrado por la doctrina justicialista”, para que así, “los principios de unidad y organización puedan tener la solidaridad que es la permite que esta lucha se transforme en acciones concretas del Estado”.

Asimismo, Basterra esbozó que, a partir de “los principios que planteó Insfrán en su discurso de 1996”, cuando lanzara el PAIPPA en la desmotadora de General Belgrano, evocó que allí también anunció una serie de medidas, con especial énfasis para los pequeños productores.

En ese punto, el diputado aprovechó para rescatar “la coherencia” que mantiene el Gobernador a lo largo de su gestión al frente del Poder Ejecutivo, porque en el lanzamiento del PAIPPA, el 15 de septiembre de 1996, “se expone el origen el Modelo Formoseño en su versión más importante que fue trabajar sobre la ruralidad”, puntualmente sobre “los productores que luchaban y fueron excluidos y apresados por tratar de ser parte de una comunidad a partir de su propio esfuerzo y trabajo”.

Ingolotti, por su parte, aseveró que “el Modelo Formoseño ha integrado a toda la provincia”, agregando que en la primera parte del memorable discurso en Belgrano “el gobernador Insfrán nos recuerda de dónde venimos”.

Cabe apuntar que algunos extractos de ese acontecimiento se emitieron durante la jornada que evocó la génesis de Modelo Formoseño.

Sueños concretados

En la continuidad de las actividades, llegó el turno de la ponencia “La integralidad del PAIPPA: producción, salud, educación, infraestructura y tierra digna, del reclamo agrario a los sueños concretados”.

Allí, los protagonistas de llevar adelante la charla fueron el diputado provincial Agustín Samaniego; Miguel Alonso Torres, que fuera director del Instituto Universitario Formosa (IUF), que fuera la base de la actual Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB); así como la directora de Planeamiento Educativo, Patricia Pastor; y la administradora general del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, María Isabel Atencia.

Esta última funcionaria hizo hincapié en todo lo que concierne a los títulos de propiedad. Según enunció, se trata de “un camino que, para llegar a destino, se debe recorrer un proceso que involucra el acceso, la tenencia y la producción de la tierra”, reivindicando a las políticas públicas del Gobierno provincial, a través de las cuales se acompaña al productor de una manera integral.

“El PAIPPA ha sido, es y será esa herramienta institucional dada por el Gobernador para plasmar ese sueño por el que se levantaron las banderas las Ligas Agrarias –resaltó-. Ese sueño de la tierra para quien la trabaja, el que hoy además tiene un blindaje legal muy importante en nuestra provincia”.

Lo cultural

En el cierre de las actividades llegó el momento de lo cultural, donde primero se escuchó la interpretación del tema dedicado al PAIPPA y sus 30 años. La letra fue de Alfredo Caffa, en tanto que la música y la voz fueron de Pacho Araya.

En segundo lugar, hizo lo propio “Sonidos del Norte Grande”, un grupo musical que es un proyecto de la Dirección de Acción Cultural de la Subsecretaría de Cultura, impulsado como el encuentro entre docentes y músicos de toda la provincia, haciendo hincapié en el fortalecimiento de la identidad formoseña a través de la música.

Forman parte de este grupo también los talleres de arpas, guitarra, violín y otros instrumentos, al igual que los de voz y producción musical.

Por último, cabe destacar que la Dirección de Patrimonio Socio Cultural llevó adelante la muestra fotográfica del PAIPPA, la cual se puede visitar en el Museo Histórico y Regional “Juan Pablo Duffard”, ubicado en la intersección de la Avenida 25 de Mayo y la calle Belgrano, en la Capital.







