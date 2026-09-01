La Policía recuperó una motocicleta sustraída, y detuvo a tres hombres

• ⁠ Fueron los resultados de una prolija tarea de investigación

Efectivos de la Brigada Investigativa de la Unidad Regional Uno y del Comando Radioeléctrico Policial Zona 6, concretaron distintos procedimientos en la ciudad capital, que culminaron con la recuperación de una motocicleta sustraída, la aprehensión de tres hombres y el secuestro de otra moto por ruidos molestos e infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

El primer caso se inició el domingo último, tras la denuncia por la sustracción de una motocicleta en el barrio Don Bosco. De inmediato, personal de la brigada acudió al lugar, realizó el levantamiento de secuencias fílmicas y analizó el material, lo que permitió identificar al presunto autor del hecho.

Con los datos reunidos y tras un seguimiento investigativo, el lunes, en horas de la mañana, los efectivos desplegaron un operativo en el barrio Santa Rosa, donde interceptaron al sospechoso, quien se desplazaba al mando de la motocicleta denunciada como sustraída.

Durante el cacheo de seguridad, los policías hallaron entre sus pertenencias una ganzúa, elemento compatible con la vulneración de cerraduras y de interés para la causa. El procedimiento fue documentado por personal de la Dirección General de Policía Científica.

Finalizadas las diligencias, el detenido y el rodado recuperado fueron trasladados a la dependencia policial y la damnificada reconoció la motocicleta como de su propiedad y, tras acreditar la titularidad, se procedió a la restitución formal del bien.

Por otra parte, efectivos del Comando Radioeléctrico Policial Zona Seis concretaron intervenciones preventivas durante el finde semana en los barrios Sagrado Corazón y Nueva Formosa, que permitieron la aprehensión de dos hombres con pedidos de capturas.

Mientras que en otro procedimiento se secuestró una motocicleta que circulaba con escape adaptado, ocasionando ruidos molestos y sin las documentaciones reglamentarias exigidas para transitar, situación que ponía en riesgo la seguridad vial.