Insfrán: “El PAIPPA es una expresión concreta de un Estado presente”

En su mensaje por los 30 años del lanzamiento del programa en la localidad de General Belgrano, afirmó que con esta política se “transformó la realidad de miles de familias productoras”.

En el marco del 30° aniversario del PAIPPA, el gobernador Gildo Insfrán aseguró que con el surgimiento del revolucionario Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario el 15 de septiembre de 1996, “Formosa puso en marcha una política que transformó la realidad de miles de familias productoras, acompañando su esfuerzo y fortaleciendo el desarrollo local desde cada comunidad”.

“El PAIPPA es una expresión concreta de un Estado presente, que sostiene una producción con productores, promoviendo el arraigo y la igualdad de oportunidades para crecer y vivir dignamente en la chacra donde cada productor y su familia eligieron construir su futuro”, definió categórico.

Y esbozó que, “a lo largo de estas tres décadas, esta política se consolidó como una herramienta fundamental del Modelo Formoseño, promoviendo la inclusión social, la equidad territorial y la diversificación productiva con un rasgo identitario propio donde el productor y sus familias son orgullosamente paipperos”.



