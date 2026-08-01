“Primavera Segura-Jóvenes Protagonistas”: La Policía de Formosa brindó información sobre el trabajo que despliega

Se realiza una actividad para los estudiantes en un mes especial para ellos, ya que celebrarán su día el 21 de septiembre, coincidiendo con la llegada de la primavera.

En el marco de la apertura del conversatorio de seguridad denominado “Primavera Segura-Jóvenes Protagonistas”, realizada este martes 1° de septiembre en el Estadio Cincuentenario de la ciudad capital, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recogió el testimonio de quienes participaron de esta jornada destinada a los jóvenes.

Organizaciones estudiantiles y docentes también se dieron cita en el lugar a partir de una invitación por parte del Ministerio de Cultura y Educación.

Del mismo modo, se dio participación a distintas entidades a una actividad lanzada a partir de una iniciativa de la Policía de Formosa. Incluso cadetes de la fuerza acompañaron buscando integrar a todos en este espacio donde se brindó información sobre el trabajo que hace la institución policial.

En ese marco, las distintas áreas montaron stands informativos, como, por ejemplo, la Subsecretaría de Lucha contra el Narcocrimen que tiene como titular al comisario general retirado Juan Bernabé Escobar, quien especificó que las acciones que se llevan adelante en materia de narcocrimen se enmarcan dentro de una política de Estado en la provincia de Formosa.

Para ello, “se ha decidido tiempo atrás desfederalizar y luchar frontalmente contra lo que implica el consumo problemático de sustancias”, explicó.

Acerca del conversatorio de seguridad, enfatizó el funcionario que se trató de una actividad “muy importante” cuando “se está iniciando el Mes del Estudiante, con un compromiso por parte del Estado provincial a través de las distintas instituciones de hacer un trabajo integral e integrado, buscando lograr una seguridad cuidada por parte de nuestros estudiantes en un mes tan especial”.

“De modo tal que celebramos –subrayó- y ratificamos esta política sostenida en el tiempo”, porque “la seguridad responde a una construcción colectiva, entonces en todo esto es importante este trabajo de la provincia que día a día se fortalece”, acentuó.

También, la comisario inspector Karina Flamant, directora general de Género y Violencia Intrafamiliar de la Policía provincial, indicó que en el stand institucional especialmente se hizo hincapié en brindar información sobre cuáles son los tipos de violencia y concientizar a los jóvenes sobre la prevención, “a través de las políticas públicas delineadas por la gestión de gobernador Gildo Insfrán”.

Recalcó a su vez que “tenemos a lo largo y a lo ancho del territorio formoseño oficinas de género que atienden a las víctimas con total reserva del caso y profesionalismo”.

A su turno, Florencia Santa Cruz, presidenta de la Asociación Camino Azul TEA Formosa, una organización que fue invitada al evento, señaló que, sin dudar ningún instante, participó de esta apertura “porque lo que buscamos es que los jóvenes también puedan entender sobre lo que es el autismo y ahora lo que nos convoca es la pirotecnia sonora cero”.

En ese sentido, apuntó que “desde que llegamos recibimos consultas de muchos jóvenes, así que estamos felices por ese interés que demuestran sobre estos temas”, concluyó.



