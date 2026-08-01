Invitaron al 6° Taller de Lectura Peronista: “El justicialismo: tercera posición y liberación nacional”

Con entrada libre y gratuita, es una actividad abierta al público en general que se sienta interpelado por los principios justicialistas de la justicia social y la solidaridad.

Este viernes 4 de septiembre, desde las 19:30 horas, en la Casa de la Solidaridad del barrio Guadalupe, se desarrollará el 6° Taller de Lectura Peronista: “El justicialismo: tercera posición y liberación nacional”, a cargo de Lucas Rodríguez, un espacio de formación, lectura y debate, recuperando las ideas fundamentales del pensamiento justicialista, que se hacen palpables en el Modelo Formoseño.

En ese marco, el legislador justicialista Agustín Samaniego, hizo extensiva la invitación a toda la comunidad formoseña porque “es abierto a todos” no sólo a quienes se identifiquen con el Movimiento Nacional Justicialista.

“Vamos a charlar, en este sexto encuentro, acerca de la tercera posición, de las consignas que después de tantos años siguen vigentes, como son la liberación o la dependencia, la patria o la colonia, ya que, a nivel nacional, estamos viviendo un saqueo de nuestros recursos”, indicó.

Asimismo, aseguró que “nosotros apostamos a la juventud” porque, “si bien hay dirigentes políticos, profesionales, es fundamentalmente a la juventud”, es decir, “a aquellos que no se adentraron todavía y que se sienten justicialistas por una inclinación hacia la justicia social, hacia la solidaridad”.

Samaniego ratificó que, desde el Modelo Formoseño, entienden al justicialismo como “una manera de ver la vida, de ver el mundo, de transitar el camino, siempre en comunidad”; y es “ese sentimiento en el que creemos que tiene también una doctrina, ideología, filosofía, que está sentado desde el punto de vista intelectual muy fuerte, en bases muy históricas”.

Por ello, dijo, “también queremos adentrar en ese tiempo, desde el pensamiento, abordar la realidad” en el marco de “los mismos principios doctrinarios que el general Perón presentara hace 70 o 80 años” y que “siguen vigentes hoy”.

“Los mismos adversarios, los mismos enemigos de la patria, están ahora en el Gobierno y están dominando el escenario nacional. Por eso, tenemos que unirnos de información, de formación, de capacitación, para poder enfrentar de mejor manera esta andada que hemos tenido en este tiempo en la Argentina”, sentenció.



