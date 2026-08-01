El Municipio realizó trabajos de mejoramiento vial en distintos barrios de la ciudad

Las cuadrillas de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública desarrollaron este miércoles distintas tareas de acondicionamiento de calles, cuneteo, limpieza y perfilado en diferentes sectores de la ciudad.

Durante la jornada del miércoles, el Municipio de Formosa llevó adelante un nuevo operativo de mantenimiento y mejoramiento vial en distintos puntos de la ciudad, con la intervención de cuadrillas de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública.

En el barrio Bernardino Rivadavia, los equipos realizaron trabajos de limpieza de traza y perfilado de calles internas, cuneteo manual con carga directa y limpieza de sumideros, con el objetivo de mejorar las condiciones de las arterias y el escurrimiento del agua.

En tanto, en el barrio Santa Isabel, se efectuaron tareas de cuneteo con carga directa y perfilado de las principales calles internas, una intervención solicitada por vecinos del sector.

Las labores también alcanzaron el Paseo Ferroviario, donde se concretaron trabajos de perfilado y compactación de la playa de estacionamiento y del sector gastronómico, contribuyendo al acondicionamiento de estos espacios de uso público.

Por otra parte, en el barrio Eva Perón se desarrollaron tareas de perfilado, cuneteo manual y mecanizado, además del levantamiento de esquineros.

Finalmente, en el barrio Las Orquídeas, las cuadrillas municipales realizaron la limpieza de un predio destinado a la descarga de desbarre.

De esta manera, el Municipio continúa desplegando tareas de mantenimiento en distintos sectores de la ciudad, atendiendo las necesidades de los barrios y ejecutando intervenciones destinadas a mejorar la transitabilidad y las condiciones de los espacios urbanos.



