Policías frustraron un hecho de abigeato y secuestraron elementos de interés

Los abigeos se fugaron tras efectuar disparos contra los uniformados, sin registrarse lesionados

Efectivos de la Sección Unidad Especial de Asuntos Rurales Bartolomé de las Casas y Delegación Loma Senés, secuestraron productos cárnicos, un caballo, una motocicleta y diversos elementos utilizados para la faena clandestina, ocurrido en un establecimiento rural por la Ruta Provincial N° 23 en jurisdicción de Colonia El Resguardo.

El procedimiento se inició alrededor de las 23:45 horas del jueves, a partir de tareas de inteligencia y datos precisos que alertaban sobre un hecho de abigeato en una Estancia ubicada sobre la mencionada ruta.

Una comisión policial realizó una pesquisa y observó varias bolsas de arpillera que contenían productos cárnicos recientemente faenados, aparentemente preparados para ser trasladados.

Mientras los efectivos realizaban la intervención, escucharon voces provenientes de una zona de monte. Al aproximarse, se impartió la voz de alto, momento en que los presuntos abigeos efectuaron tres disparos con un arma de fuego contra el personal policial.

Ante la agresión, los efectivos repelieron el ataque, situación aprovechada por los sujetos para huir del monte, uno de ellos en un equino.

Durante la inspección del sector, los investigadores hallaron más productos cárnicos correspondientes a la faena clandestina de dos animales vacunos, vísceras y distintos elementos presuntamente utilizados para concretar el ilícito

Entre los elementos encontrados se contabilizaron una pala de punta, un serrucho carnicero y una picana eléctrica.

Asimismo, la inspección del alambrado perimetral permitió constatar un poste roto y huellas compatibles con el ingreso y egreso de un equino utilizado para arrear y trasladar los animales.

A pocos metros, oculto entre la vegetación y malezas, también fue hallada una motocicleta Yamaha YBR, la cual habría sido abandonada por los involucrados durante la huida.

Los elementos encontrados fueron secuestrados y trasladados hasta la dependencia policial, mientras se continúa la investigación para establecer la identidad de los involucrados y determinar la procedencia del secuestro.



