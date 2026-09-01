30 años del PAIPPA: “Una bendición para todos los pequeños productores”

El próximo martes 15 de septiembre se cumplen 30 años de la creación del Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA).

Una nueva jornada de ferias paipperas se desarrolló este viernes 11 en los tres puntos de venta de la ciudad capital, fortaleciendo de este modo la comercialización de la producción de los pequeños productores, acercando a las familias formoseñas alimentos frescos, saludables y de excelente calidad, directamente del productor al consumidor.

Cabe recordar que los puntos de venta son el del Polideportivo del barrio La Paz, ubicado en Joaquín de Los Santos al 1200; el del barrio Don Bosco, situado en Padre Grotti 1040; y, finalmente, el del Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.

Al respecto, Zully Zabala, del Área de Comercialización del Instituto PAIPPA, destacó según recabó AGENFOR que las ferias francas cuentan con productores paipperos que “vienen de distintos lugares del interior provincial”, como Laguna Naineck, Herradura y Villa Dos Trece.

En ese sentido, remarcó que el organismo les brinda el “traslado gratis” de la producción desde las localidades hasta la Capital: “Así ellos vienen a las ferias y pueden vender los días viernes”, resaltó.

A su vez, aludiendo a la celebración del nuevo aniversario, ponderó “la política del Gobierno del gobernador Gildo Insfrán que pensó en los pequeños productores, quienes en ese momento estaban pasando una situación crítica” por las medidas neoliberales de los años ’90.

“En 1996 lanzó el Programa PAIPPA y hoy vemos el fruto de todo ese plan de Gobierno en beneficio de los pequeños productores formoseños, para quienes ha sido una bendición”, remarcó.

Y valoró que “pudieron trabajar y progresar en su propio lugar, arraigados a sus chacras”, al igual que “sus hijos pudieron estudiar en las escuelas de la provincia y en la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB). Hoy hay muchos profesionales hijos de paipperos y es un orgullo”.



