Seis hombres y una adolescente fueron demorados tras ingresar a una vivienda en construcción

Los involucrados habrían ingresado al inmueble sin autorización del propietario

Efectivos de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales, aprehendieron a seis hombres y retuvieron a una menor de edad, involucrados en una causa judicial por el delito de violación de domicilio, ocurrido en el barrio San Antonio II de esta ciudad.

El operativo se dio en horas de la mañana de este jueves, en relación con las tareas investigativas en torno a hechos contra la propiedad ocurridos en ese sector.

A partir de la colaboración de vecinos, los investigadores tomaron conocimiento sobre la presencia de personas que estarían utilizando de manera transitoria una vivienda en construcción, sin autorización del propietario.

Con esa información, el personal policial logró ubicar al dueño del inmueble, quien, tras tomar conocimiento de la situación, radicó la correspondiente denuncia.

Luego, se diagramó un despliegue conjunto entre efectivos de Robos y Hurtos, el Comando Radioeléctrico Policial Zonas Tres y Siete y la Comisaría Seccional Cuarta.

Durante el operativo, verificaron el inmueble y constataron la presencia de seis hombres mayores de edad y una menor, quienes no pudieron justificar su permanencia en el lugar ni acreditar autorización para ingresar.

Ante esta situación, los mayores fueron demorados y trasladados a sede policial, donde se los notificó de su situación procesal en una causa por “Violación de Domicilio”, con intervención del Juzgado de turno.

Respecto de la menor, se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención al Juzgado de Menores, Fiscalía de turno, Línea 102 y familiares, siendo posteriormente entregada a su responsable legal.



