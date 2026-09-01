Pese a la paralización nacional, en Herradura prosigue la ejecución de obras

Lamentaron la suspensión de un proyecto de viviendas que iba a traer beneficios en cuanto al movimiento económico de la localidad, así como soluciones habitacionales a los herradurenses.

El intendente de Herradura, Ernesto Heizenreder, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre la continuidad de obras en la localidad, poniendo de resalto que, a pesar de la paralización a nivel nacional, en la provincia continúan ejecutándose.

En el caso de la comunidad ubicada en el Departamento Laishí, en el sureste provincial, subrayó que avanzan la nueva toma de agua, un módulo de potabilización y un acueducto para duplicar la capacidad de provisión del vital líquido.

De esta manera, subrayó que se mejorará “la calidad del servicio de agua, acompañando principalmente la actividad turística, la cual coincide con la temporada de verano”, donde se registran altas temperaturas.

En contraste, lamentó la suspensión de un proyecto de 20 viviendas por decisión del Gobierno nacional. Según dijo, dicha iniciativa “debía ampliarse con otras 40 unidades habitacionales”, de modo que esta paralización “afectó a las familias que esperaban una solución habitacional”, al igual que a “los trabajadores y la economía local”.

“Toda la localidad iba a ser beneficiada con estas obras, así que la gestión libertaria nacional no solo castigó a los vecinos en la demanda de una solución habitacional, sino también a los obreros que iban a trabajar en ese proyecto, a los ladrilleros que iban a comercializar sus productos y a toda una cadena ligada a la construcción en Herradura”, advirtió.

En ese sentido, el jefe comunal manifestó que “la paralización de obras es uno de los embates más duros desde la asunción de Javier Milei a la Presidencia”, recordando que el gobernador Gildo Insfrán había alertado que “esto iba a ser así” ya en la campaña presidencial del 2023.

Y resaltó que, ante este contexto adverso, el primer mandatario “pidió que seamos una resistencia”, de modo que “todos los intendentes que acompañamos incondicionalmente al Modelo Formoseño y al Gobernador lo estamos haciendo”, finalizó.



