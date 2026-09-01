El apoyo del Gobierno provincial a la Fiesta Nacional del Pomelo se fundamenta en “la felicidad del pueblo”

Diputados nacionales afirmaron que, en momentos difíciles como los que atraviesa el país, en Formosa la gestión del gobernador Insfrán sigue acompañando este tipo de eventos, donde se conjugan la “alegría, la cultura, la producción y el trabajo”.

Luis Basterra y Graciela Parola, diputados nacionales por Formosa del espacio de Unión por la Patria, quienes acompañaron al gobernador Gildo Insfrán en la apertura oficial de la XLII Fiesta Nacional del Pomelo, que se llevó a cabo este fin de semana en la localidad de Laguna Blanca, hicieron declaraciones que fueron recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En primer término, la legisladora opinó que “es un orgullo el crecimiento que tuvo esta fiesta que en sus inicios había teniendo lugar en una escuela de frontera, para después convertirse en un evento de carácter nacional, el cual es reconocido en la región y en el país”.

Esbozó, además, que desde la gestión del gobernador Gildo Insfrán se seguirá “acompañando este tipo de eventos porque hace a la felicidad del pueblo y genera todo un movimiento económico local” que “nos reconforma más en un momento difícil que vive la Argentina”.

En el plano político, sumó la diputada que “el peronismo está siempre del lado del pueblo, de la justicia social, la igualdad de oportunidad y la equidad territorial, cuyas bases del Modelo Formoseño” están en “la antítesis del pensamiento del presidente Javier Milei”.

Basterra, por su parte, coincidió con Parola en que “hay un espíritu de esperanza y de fe que nos alumbra bajo lo que es el Modelo Formoseño”. Ese espíritu, instó a que “en los momentos más difíciles no hay que perderlo, como nos dijera el gobernador Insfrán”, por eso, “qué mejor que encontrarnos para celebrar” y “compartir” estos momentos festivos.

En ese sentido, desde su parecer, en la Fiesta del Pomelo se conjugan la “alegría, la cultura, la producción y el trabajo”, expuestos a través de “las capacidades que tienen los artesanos, emprendedores, así como los paipperos”.

Por lo tanto, con este tipo de eventos se muestra la “dimensión de lo que es vivir en Formosa”, subrayó orgulloso el legislador y aseguró que esto “la gente lo percibe” cuando visita la provincia, evidenciado, en definitiva, “en la variedad de propuestas que ofrece esta Fiesta, desde comidas, productos y cultura”.



