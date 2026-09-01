La Policía reforzó los controles viales y detectó numerosos conductores alcoholizados

• El resultado de estos operativos también es posible gracias a la participación ciudadana

La fuerza provincial, durante el fin de semana, llevó adelante un amplio despliegue de prevención y seguridad, destinado a fortalecer los controles viales, garantizar el normal desarrollo de actividades deportivas y reforzar la presencia policial en distintos sectores de la ciudad y el interior provincial.

En este contexto, efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) realizaron intensos controles de alcoholemia en puntos estratégicos de la capital y diferentes localidades del territorio provincial.

El operativo permitió controlar mediante pruebas de alcohotest a 77 personas y con alómetros a 3.098 labrándose 110 actas de infracción y detectándose 25 conductores con resultado positivo de alcoholemia. Asimismo, se retiraron de circulación 7 vehículos, además de retenerse 58 licencias de conducir, debido a infracciones graves contempladas en la Ley Nacional de Tránsito.

Como parte de una estrategia integral de prevención, durante la tarde del viernes se implementó un importante dispositivo de seguridad deportiva con motivo de los encuentros correspondientes al Torneo de la Liga Formoseña de Fútbol, Categoría “B”, disputados en los estadios “San Lorenzo”, “Sol de América”, “8 de Diciembre” “Fontana” y “Sargento Rivarola”.

Mismo operativo de seguridad se realizó en la tarde de este domingo en la cancha del Estadio Sol de América, en el Torneo Federal “A”, entre el encuentro futbolístico entre el equipo local de Sol de América (FSA) VS. Club Atlético 9 de Julio (Rafaela Santa Fe).

Del mismo modo, en la ciudad capital se desplegaron efectivos policiales en inmediaciones de los distintos locales bailables, donde durante el fin de semana se movilizaron más de 4.500 personas. La presencia preventiva se mantuvo antes, durante y después de la finalización de las actividades, con el objetivo de garantizar la seguridad y el normal regreso de los asistentes a sus hogares.

Los operativos de seguridad ciudadana también se extendieron a zonas céntricas, barrios y diferentes puntos del territorio provincial, mediante recorridas preventivas, controles y presencia activa de los efectivos.

Estas acciones que llevan adelante los uniformados forman parte de las políticas permanentes de prevención y seguridad, orientadas a reducir los factores de riesgo y preservar la integridad de la comunidad.

La fuerza provincial valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, cuya participación responsable resulta fundamental para alcanzar resultados eficaces y fortalecer entre todos una comunidad más segura.