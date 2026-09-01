“Paisajes de Mi Tierra” y “Guardianes de Formosa” llegaron a la EPEP N°446 del barrio San Pedro

El establecimiento se suma a las más de 40 instituciones educativas que ya han sido visitadas a lo largo y a lo ancho del territorio provincial, llevando esta experiencia a niños y jóvenes de diferentes comunidades de Formosa.

El pasado martes 22, la propuesta educativa “Paisajes de Mi Tierra”, junto al programa “Guardianes de Formosa”, llegó a la EPEP N° 446 “Armando De Vita y Lacerra”, del barrio San Pedro de la ciudad de Formosa, en una nueva jornada destinada a fortalecer en los niños el conocimiento, el sentido de pertenencia y el amor por nuestra provincia.

La iniciativa es llevada adelante por el doctor Pablo Córdoba, abogado, fotógrafo de naturaleza, director de Transporte de la Provincia y autor del libro “Paisajes de Mi Tierra”, junto a todo el equipo que lo acompaña en este proyecto que viene recorriendo establecimientos educativos de distintos puntos del territorio formoseño.

En esta oportunidad, la comunidad educativa de la EPEP N°446 recibió la propuesta de la mano de su directora, Marité López, junto a docentes y alumnos de ambos ciclos de la institución. También acompañó la actividad la coordinadora de Nivel Primario, Carina Galeano, en representación del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa.

Durante la jornada, los estudiantes realizaron un recorrido visual por los distintos paisajes, ambientes naturales, flora y fauna de la geografía formoseña a través de las imágenes que integran “Paisajes de Mi Tierra”. La propuesta busca acercar a las nuevas generaciones las riquezas naturales y culturales de la provincia y, fundamentalmente, despertar en ellas el orgullo por el lugar al que pertenecen.

Este recorrido se lleva adelante bajo una premisa que permanentemente transmite el gobernador de la provincia, doctor Gildo Insfrán: “Nadie ama lo que no conoce”, invitando a todos los formoseños a conocer profundamente nuestra tierra, nuestra naturaleza, nuestra cultura y nuestra identidad.

Desde “Paisajes de Mi Tierra” hacen propia esa invitación: conocer Formosa para amarla y amarla para cuidarla, sembrando desde la niñez ese sentimiento de pertenencia, orgullo y compromiso con nuestra provincia.

La actividad tuvo además uno de sus momentos más significativos con la incorporación de los alumnos como nuevos “Guardianes de Formosa”, asumiendo simbólicamente el compromiso de conocer, valorar, cuidar y transmitir las riquezas de nuestra tierra.

De esta manera, la EPEP N°446 se suma a las más de 40 instituciones educativas que ya han sido visitadas a lo largo y a lo ancho del territorio provincial, llevando esta experiencia a niños y jóvenes de diferentes comunidades de Formosa.

“Paisajes de Mi Tierra” y “Guardianes de Formosa” continúan así recorriendo la provincia con una misión sencilla pero profunda: sembrar en cada niño el amor por su tierra, fortalecer nuestra identidad y comprender que conocer Formosa es el primer paso para quererla, valorarla y cuidarla.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Cultura y Educación, el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y la Dirección de Transporte de la Provincia de Formosa, articulando esfuerzos para continuar acercando esta experiencia educativa a instituciones de todo el territorio provincial.

Finalmente, el doctor Córdoba agradeció especialmente el acompañamiento de Laformed en esta edición, destacando la importancia de sumar voluntades y el compromiso de instituciones y organismos que hacen posible que “Paisajes de Mi Tierra” y “Guardianes de Formosa” continúen llegando a cada vez más niños y jóvenes de nuestra provincia.



