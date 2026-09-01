Con más de 2500 inscriptos se desarrollan con normalidad las Olimpiadas del Empleado Público

Este domingo será el “gran almuerzo” con la entrega de premios a los ganadores de cada discplina.

En diálogo con AGENFOR, el arquitecto Édgar Pérez, responsable del Instituto de Asistencia Social (IAS), se refirió al desarrollo de las Olimpiadas del Empleado Público que congregó a más de 2600 agentes que participan de diversas disciplinas deportivas y recreativas y que está transitando su última semana de los 20 días de duración estimados.

“Estamos llegando ya a la última semana de estos 20 días desde el inicio de estas Olimpiadas deportivas y recreativas, siempre está presente la confraternidad, el compañerismo, la buena onda, las ganas de compartir, sea cual fuera el resultado y la disciplina en la cual se participa” destacó.

Y añadió: “Restan todavía algunos días por desarrollar competencias, estamos muy próximos a actividades que son puntuales dentro de este cronograma, entre ellos tenemos el inicio del truco, por ejemplo; están jugándose las semifinales y finales del pádel, del vóley playero, tlas finales de fútbol, tanto de varones como mujeres”.

Asimismo, el funcionario recordó que el fin de semana estará “recargado de actividades” porque el próximo viernes 25 habrá actividades deportivas al aire libre en la Reserva de Biósfera Laguna Oca como la bicicleteada para la familia del empleado público y las finales de truco, “compartido todo por una muy rica merienda que seguramente va a ser el deleite de todos los participantes”.

De esta manera, el domingo 27, en el Polideportivo Policial, será la cita del “gran almuerzo” en el que estarán presentes los participantes de las Olimpiadas que recibirán los premios en caso de haber sido ganadores en alguna disciplina, ya sea por equipo, pareja o individuales.

“Y disfrutar también de muy buena música, que va a amenizar toda esta hermosa jornada del domingo, y sorteos importantes entre todos los compañeros que participan de este gran evento”, señaló.

De esta manera, Pérez resaltó que estas actividades tienen como objetivo “encontrarnos a todos fuera de nuestro lugar de trabajo, sintiéndonos parte de la gestión pública del gobernador Insfrán, desde la Administración Pública Provincial, ser parte del rol indelegable que tiene el Estado de ejecutar políticas públicas, cada uno como servidores públicos del único destinatario de toda la política que es nuestro pueblo formoseño”.

“Esto les molesta a muchos, algunos que opinan y denostan y se sienten orgullosos de hablar mal de Formosa, de esta actividad, de ningunearla, aquellos que de deporte no saben ni atarse una zapatilla, y que no cruzaron por una cancha ni para cortar camino, entonces opinan sin tener la menor idea, pero sí la idea clara de hablar mal de Formosa, de rendirle pleitesía a quien vino a destruir y está destruyendo el Estado, que es el presidente Milei y los defensores de su política”, apuntó.



