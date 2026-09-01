Organismos concretaron una nueva reunión de coordinación y prevención por el fenómeno de El Niño

De esta manera, el Gobierno de Formosa, continúa fortaleciendo la planificación y articulación para anticiparse a posibles escenarios y acompañar a la comunidad.

El pasado martes 22, en las instalaciones del Ministerio de la Comunidad, se llevó adelante una reunión interinstitucional para abordar aspectos relacionados con el fenómeno climático “El Niño” y sus posibles efectos en el territorio provincial.

De la misma, participaron el ministro de la Producción y Ambiente, Lucas Rodríguez; la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez; el coordinador del Instituto PAIPPA, Rubén Casco; la administradora general del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, María Isabel Atencia, el presidente del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), Esteban Ramírez y equipo técnico del CEDEVA Formosa.

La jornada de trabajo combinó la modalidad presencial y virtual y, por ello, contó con la presencia de más de 80 técnicos del interior provincial.

El objetivo central de la reunión fue comunicar a los agentes las líneas de acciones preventivas conjuntas, para anticipar y mitigar el impacto de posibles eventos climáticos en la zona este y centro este provincial.

De esta manera, el Gobierno de Formosa, a través de los distintos organismos provinciales, continúa fortaleciendo la planificación y articulación para anticiparse a posibles escenarios y acompañar a la comunidad, especialmente a las familias productoras ante este fenómeno climático.



