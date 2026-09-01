Insfrán conmemoró el 79° aniversario de la Promulgación de la Ley de Voto Femenino

La normativa recién se estrenó en las elecciones de 1951, ocasión en que Juan Domingo Perón fue reelegido con más del 90% de participación femenina y una proporción de votos incluso superior a la masculina en muchos distritos por el impacto de la medida.

Este 23 de septiembre se recuerda un nuevo aniversario de la Promulgación de la Ley de Voto Femenino en el país, motivo por el cual, el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, conmemoró esta fecha que da lugar al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer.

“Hace 79 años las mujeres argentinas lograban participar plenamente de la vida política y ejercer su derecho al voto”, indicó.

El mandatario consideró que la sanción de la Ley N°13.010 “marcó un antes y un después en nuestra democracia y abrió el camino hacia una sociedad con mayor igualdad y participación”.

“Reivindicamos aquella conquista liderada políticamente por Evita y por Juan Domingo Perón y reafirmamos el objetivo de lograr la verdadera democracia en la Argentina, que es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo”, expresó.

Vale recordar que un 23 de Septiembre pero de 1947 se promulgó la Ley 13.010 de Sufragio Femenino que reconoció el derecho de las mujeres a ejercer el voto y a ser votadas para los cargos políticos nacionales que, hasta ese momento, era sólo una posibilidad para los hombres.

La normativa recién se estrenó en las elecciones de 1951, ocasión en que Juan Domingo Perón fue reelegido con más del 90% de participación femenina y una proporción de votos incluso superior a la masculina en muchos distritos por el impacto de la medida.



