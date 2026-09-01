Nuevos aumentos en precios de combustibles

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, en el día de la fecha, en horas de la madrugada aproximadamente a las 5:00 a.m., se actualizaron los precios de los combustibles por parte de las petroleras privadas YPF, Shell, Axion y Estaciones de Bandera Blanca, con incrementos de hasta el 5%, por el momento, YPF mantiene los valores de los carburantes sin modificaciones. De esta manera, los precios en nuestra provincia quedaron de la siguiente manera: * YPF nafta Súper a $ 2110, Infinia $2319, Diésel 500 a $ 2316, Diésel Premium a $ 2445. * En tanto las estaciones de servicios de AXION la nafta Súper a $ 2229 variación 2,77% (+$60), la Quantium a $ 2509 variación 2,45% (+$60), el gasoil Diésel $ 2519 variación 5,00% (+$120) y el Quantium Diesel a $ 2719 variación 4,62% (+$120). * SHELL naftas Súper a $ 2216 variación 1,98% (+$43), la V Power a $2508 variación 1,99% (+$49), en tanto el Gasoil Común a $ 2499 variación 5,00% (+$119) y el V-Power $ 2729 variación 5,00 (+$130). * Por último, las de Bandera Blanca la nafta Súper se comercializa a $2490, gasoil $ 2554, la premium a $ 2659, el Euro Diésel a $ 2697. Con lo cual, si realizamos una comparación con los valores registrados en enero del presente año, las subas acumuladas superan el 23% en las naftas y alcanzas hasta el 33% en el gasoil, lo que origina que los combustibles en la Región del NEA sean los más caros de la Argentina, alcanzando en Formosa los $2.729, en tanto CABA mantiene valores de referencia muchos más bajos, con lo cual, el litro de nafta super en YPF se ubica en los $2.059, reflejando una diferencia de más de $150 por litro con las distintas opciones que poseen los consumidores en el NEA. Esta distorsión federal se mantendrá al menos hasta el 1° de octubre, fecha en la que el Gobierno Nacional tiene programado aplicar la postergada actualización de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL), lo que originaría un nuevo ajuste generalizado en todas las banderas, incluida YPF. Por otra parte, informes de la Consultora 1816, elaborado con datos oficiales, revela que el aumento del petróleo todavía no se trasladó de manera inmediata y completa a las estaciones de servicio. Ante esta situación, desde el Organismo de la Constitución, se demandó medidas alternativas al Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo y la Subsecretaria de Combustibles Líquidos que preside Federico Veller, en atención que, para la Provincia de Formosa, los beneficios del Proyecto de Ley de Biocombustibles son inexistentes, tanto para sus consumidores, como para las pymes e industrias, debido a las asimetrías logísticas y estructurales de la región, ya que la producción de bioetanol y biodiésel se concentra en la Región Centro y NOA, siendo entonces necesario que el combustible viaje largas distancias para llegar a nuestra jurisdicción y por ello, esta ley es impulsada fuertemente por las provincias agroindustriales del centro y norte azucarero, mientras que para Formosa, representará el riesgo de pagar un combustible más caro, sin recibir ningún beneficio, por ello, se hace necesario defender y proteger a los consumidores y economías de las provincias del Norte Grande, que actúan puramente como consumidoras de estos combustibles refinados en el centro del país. Entre las propuestas realizadas sobresalen: * Reformas impositivas Federales: El precio del combustible en Argentina tiene una altísima carga tributaria, para Formosa, la medida más directa sería una Compensación Regional de Impuestos, a manera de una extensión de los beneficios patagónicos (ITC diferencial), esto es, así como las provincias del sur argentino están exentas del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) para compensar sus distancias y clima, se debería implementar un "Régimen de Frontera y Norte Grande", lo que reduciría de inmediato el precio en surtidor entre un 10% y un 15% en las Provincias del Norte. * Reducción del IVA al transporte de combustible: Eliminar o bajar el IVA del 21% al 10,5% específicamente sobre la tarifa del flete de combustibles hacia el NEA, lo cual, impactaría directamente en el costo final. * Cupos provinciales con precios diferenciados: Exigir a las petroleras estatales o mayoritarias -como YPF- que asignen un cupo de combustible a precios mayoristas preferenciales para Formosa, subsidiando el consumo productivo, transporte de carga, colectivos, maquinaria agrícola y comercial de la provincia, entre otros.



