La Policía esclareció un robo, detuvo al presunto autor y recuperó lo sustraído

• La intervención permitió identificar al sospechoso en pocas horas. Al momento del allanamiento, se atrincheró en una vivienda y habría intentado agredir a los efectivos con un arma blanca, por lo que debió intervenir personal especializado

Una rápida y coordinada investigación desplegada por efectivos de la Policía de la Provincia de Formosa permitió esclarecer un hecho de robo ocurrido en un local comercial del barrio 12 de Octubre, identificar al presunto autor, detenerlo y recuperar una notebook, dinero y herramientas varias, además de secuestrar el arma utilizada y prendas de vestir vinculadas al hecho.

El procedimiento se inició alrededor de las 5:10 horas de este miércoles, cuando efectivos de la Subcomisaría Colluccio, Comisaría Octava y Zona 7 del Comando Radioeléctrico Policial acudieron hasta un local ubicado sobre la avenida Néstor Kirchner al 5500, tras ser alertados sobre un hecho de robo.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con el encargado del comercio, un hombre de 34 años, quien manifestó que al presentarse en el establecimiento constató la sustracción de distintos elementos de valor.

Asimismo, aportó las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local, cuyo análisis permitió obtener características físicas y otros datos de interés sobre el presunto autor.

A partir de la denuncia, integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales, desplegaron una serie de tareas investigativas, relevamiento de cámaras de seguridad y demás diligencias tendientes a esclarecer el hecho.

El trabajo investigativo permitió establecer la identidad del sospechoso y reunir elementos de prueba que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, quien posteriormente otorgó la correspondiente orden de allanamiento para una vivienda ubicada en el barrio El Quebrachito.

Con la orden judicial en mano, los efectivos se trasladaron hasta el inmueble señalado. Sin embargo, al advertir la presencia policial, el sospechoso se habría atrincherado en el interior de la vivienda y adoptado una actitud hostil con intenciones de agredir a los policías con un arma blanca.

Ante esta situación y con el objetivo de preservar la integridad física de todas las personas involucradas, se dispuso la intervención de personal policial especializado, que mediante un procedimiento acorde a las circunstancias logró controlar la situación, reducir al sujeto y concretar su detención.

Durante el procedimiento se procedió además al secuestro del arma blanca presuntamente utilizada durante el incidente, como así también de prendas de vestir vinculadas al hecho investigado.

Asimismo, los investigadores lograron recuperar una notebook, dinero y herramientas varias, elementos que serían parte de los bienes sustraídos del local comercial.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las actuaciones procesales correspondientes.