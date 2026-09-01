Nuevo ecógrafo de última generación se sumó al equipamiento del Hospital Central de Emergencias

El equipo Mindray DC-40 permitirá optimizar la capacidad diagnóstica del Servicio de Diagnóstico por Imágenes y todo el nosocomio.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, hizo entrega este viernes 18, un nuevo ecógrafo Mindray DC-40, que se incorporó al Servicio de Diagnóstico por Imágenes, en el marco del acto por el 112° aniversario del Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”.

El equipo permite realizar estudios abdominales, renales, prostáticos, ginecológicos, de partes blandas, vasculares y cardíacos, entre otras aplicaciones. Además, incorpora tecnología Doppler, que permite evaluar el flujo sanguíneo y contribuir a la detección de alteraciones vasculares.

La jefa del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, la doctora Valeria Aranda, médica especialista en Diagnóstico por Imágenes, expresó su satisfacción por esta nueva adquisición y explicó que el nuevo equipamiento resulta especialmente importante para la atención de emergencias.

“Es un ecógrafo de avanzada tecnología que cuenta con cuatro transductores que se utilizan en emergencia. Esto permite realizar desde ecografías abdominales y renales hasta estudios de partes blandas, ginecológicos y cardíacos”, señaló.

Asimismo, destacó las posibilidades que brinda la tecnología Doppler para la evaluación vascular. “Permite detectar, por ejemplo, si hay un trombo y evaluar situaciones que requieren una atención rápida”, explicó.

Más calidad y precisión diagnóstica

Aranda resaltó que contar con este equipamiento permitirá resolver una mayor cantidad de estudios dentro del propio hospital, evitando traslados innecesarios y reduciendo, en determinados casos, la necesidad de recurrir inicialmente a estudios de mayor complejidad.

“Ahora podemos agotar las posibilidades diagnósticas con la ecografía, sin tener que hacerle, por ejemplo, una tomografía cuando no sea necesario. Y, además, es fundamental poder establecer el diagnóstico aquí mismo, en el hospital”, afirmó.

La profesional también destacó el impacto que tendrá la incorporación del equipo en el trabajo cotidiano del servicio y en la atención de la emergencia.

“Va a brindar tranquilidad diagnóstica. Poder recibir a un paciente y ofrecerle el mejor diagnóstico posible, con calidad y precisión, es fundamental para el equipo de salud”, definió.

De esta manera, la incorporación de este ecógrafo viene a fortalecer el moderno equipamiento que posee el Hospital Central de Emergencias y amplía las herramientas disponibles para brindar respuestas diagnósticas oportunas a los pacientes que concurren diariamente.



