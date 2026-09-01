Conmemoración por el 112° aniversario del Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”

El evento contó con la presencia del ministro de Desarrollo Humano, el doctor Atencia, quien destacó que “es un hospital de primera línea que ha marcado un rumbo en la salud de Formosa”.

Este viernes 18, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante el acto conmemorativo por el 112° aniversario del Hospital Central de Emergencia “Dr. Ramón Carrillo”, cuya fecha se celebra el próximo domingo 20 de septiembre.

Esta institución constituye uno de los establecimientos sanitarios históricos de la provincia y cumple un rol fundamental en la atención de las emergencias y patologías críticas.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia; la diputada provincial, la doctora Cristina Mirassou; el cónsul de Primera de la República del Paraguay, Carlo Ruiz Barboza; subsecretarios y directores del Ministerio de Desarrollo Humano; el director del Hospital Central de Emergencia, el doctor Martín Puga; y la directora adjunta, la doctora Nora Oviedo; directores de distintos nosocomios de la provincia; otros funcionarios del Gobierno de Formosa y personal de la institución.

Durante el acto, el ministro Atencia puso en valor la trayectoria de la institución y, especialmente, el aporte de sus trabajadores a la formación y consolidación del sistema sanitario provincial. “El Hospital Central es una institución formadora de profesionales de muy alto nivel. Siempre se caracterizó por eso y mantiene esa línea, apuntando cada vez a un mayor profesionalismo”, expresó.

En ese sentido, destacó el valor del recurso humano que integra el establecimiento y su contribución a la salud pública formoseña. “La salud pública en Formosa tiene un perfil extremadamente humanista, porque así debe ser. En Formosa, la salud es una cuestión de Estado y eso se demuestra con acciones concretas, una de las principales es el compromiso de los profesionales que conforman este hospital”, afirmó.

Asimismo, resaltó que a lo largo de su historia el Hospital Central ha formado a numerosos profesionales que posteriormente continuaron su capacitación en distintas áreas y regresaron a la provincia para poner sus conocimientos al servicio de la comunidad.

“Este hospital es histórico, no solo por el tiempo de permanencia en la provincia, sino también por la formación de profesionales que desde aquí fueron a completar o mejorar subespecialidades y regresaron con un gran corazón a devolver a Formosa lo que esta provincia les ha dado”, sostuvo.

Con sentida emoción, el ministro expuso al concluir que el nosocomio “es un gran orgullo para todos los formoseños”, del mismo modo que todos los profesionales y el equipo de salud que forman parte de esta institución, quienes “día a día dan lo mejor, cuidando a los pacientes, a las familias y a toda la comunidad”.

Una institución con más de un siglo de historia

Por su parte, el director del Hospital Central de Emergencia, el doctor Puga, realizó una reseña de la trayectoria de la institución. “Este hospital fue fundado en 1914, comenzando como un hospital de contingencia para lo que fue la villa inicial y evolucionó hacia la construcción del histórico pabellón Muratalla, que todavía hoy sigue en pie y nos recuerda de dónde venimos y nos permite soñar hacia dónde vamos”, señaló.

Puga explicó que, con el paso de las décadas y los cambios registrados en la medicina, el nosocomio fue transformando su perfil y ampliando sus respuestas. También recordó su participación en acontecimientos relevantes para la provincia, como el incendio de Regalux, el copamiento del Regimiento en 1975, la inundación de 1983 y, más recientemente, la pandemia del COVID-19, período durante el cual mantuvo un perfil polivalente para atender las situaciones de mayor gravedad.

“Todo ese recorrido nos llevó lentamente al perfil actual que tenemos hoy: un hospital de emergencias, donde se concentra la patología crítica de la provincia y desde aquí se gestionala derivación de los pacientes que requieren atenciones más complejas hacia los hospitales correspondientes de mayor complejidad”, explicó.

En cuanto a las prestaciones actuales, indicó que el efector cuenta con 21 especialidades en consultorios y una emergencia con cobertura permanente. “Tenemos un servicio totalmente completo para dar respuesta ante una situación que ponga en riesgo la vida, con médicos emergentólogos, cirujanos, traumatólogos y profesionales de salud mental, con guardia activa las 24 horas, todos los días del año”, detalló.

También puso en valor el trabajo articulado mediante las redes de emergencia, particularmente las destinadas a la atención del infarto y los accidentes cerebrovasculares, que permiten brindar respuestas de acuerdo con la situación clínica y los tiempos terapéuticos de cada paciente.

Finalmente, Puga destacó el carácter formador del Hospital Central, donde funcionan residencias de distintas especialidades. En ese marco, vinculó esta tarea con la estrategia provincial de formación de profesionales y señaló que la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), con su carrera de Medicina y estudiantes que ya transitan el tercer año, “hace dar cuenta de que toda esta estrategia implementada por el Gobierno provincial permite que Formosa pueda formar directamente a nuestros médicos de manera completa”.







