El nuevo Régimen de Inocencia Fiscal es para beneficiar a corruptos como Adorni y Espert

El presidente del bloque justicialista del Senado, José Mayans, denunció que, con la sanción de la mal llamada Ley del Inocencia Fiscal II, solo se beneficiará a funcionarios corruptos como el exjefe de Gabinete Manuel Adorni. Así expresó el rechazo de su bancada al proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

“No sé qué sabe Adorni, para que le preparen esta ley. Les dirá saquen esta ley o cuento todo lo que pasó. O nos salvamos todos o no se salva nadie”, disparó el senador formoseño y aclaró que la norma propuesta “es una ley de blanqueo, una ley de lavado fiscal” y con ella “el presidente Milei termina con el delito de evasión”.

“Es una ley a medida de algunos funcionarios como Adorni (acusado por presunto enriquecimiento ilícito e incumplimiento de los deberes del funcionario público), por eso no presentó todavía su declaración jurada”, completó.

El dirigente peronista señaló que la normativa “no es para los trabajadores, no es para los jubilados ni para los pensionados” e ironizó: “Una vez que se termine de votar esta Ley de Inocencia Fiscal, voy a proponer que se declare al 17 de septiembre como día de los Inocentes, que hasta ahora es el 28 de diciembre”.

Además, aseguró que “hay 20 millones de personas en el país que no tienen nada que ver con esta ley” y replicó que es una legislación “para el Presidente, para su hermana, los que evadieron, para el narcotráfico, para los Espert (José Luis, el exdiputado nacional involucrado en una causa por lavado de dinero proveniente se presume del narcotráfico)”.

De acuerdo con Mayans, el oficialismo vende la idea que los funcionarios y políticos quedan excluidos de esta iniciativa, pero se oculta que pueden adherir al Régimen Simplificado de Ganancias y acceder así a los mismos beneficios, es decir, eludir las restricciones y los controles de la evolución patrimonial.

Recordó que hasta ahora Adorni no puede justificar sus bienes porque no cuenta con esta ley tratada hoy en el Senado.

Según el legislador opositor, con este nuevo régimen se pierde la obligación de la presentación de declaración bancaria y es imposible conocer el origen de los fondos, y en cambio, se habilita la vía del escribano para que certifique la compra de alguna propiedad.

“No determinan de dónde sacó la plata, y el escribano certifica que compró la propiedad, parece hecho por la escribana de Adorni”, remató.

“Es lamentable cómo se liberan las culpas de este gobierno que está plagado de corrupción, encabezado por el presidente y su hermana”, añadió.

Asmismo, señaló además que la sanción de la ley afectará los recursos de las provincias porque significará una caída en la recaudación por el Impuesto a las Ganancias.

“No sé cómo, porque las provincias están a la baja en recaudación y volverán a caer. Con estos niños ricos, estos inocentes fiscales, que se van a beneficiar con un borrón y cuenta nueva, y no van a pagar más nada, va a bajar la coparticipación en Ganancias y los Gobiernos provinciales van a percibir menos”, explicó.

Es decir, dio por muerta la alardeada “moral como política de Estado” y aclaró “eso de que iba a pagar la casta, la casta son los trabajadores, los jubilados y los pensionaos, porque los ricachones acá agarran la platita y no contribuyen”.



