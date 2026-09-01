Formosa avanza en el cuidado de la salud de sus adultos mayores

La Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Formosa, dependiente de la Secretaría de Acción Social que conduce Paula Cattáneo, desarrolló este martes una nueva edición del ciclo "Cuidarte", con eje en la prevención cardiovascular.

El encuentro se realizó desde las 15.30 en el local ubicado en Avenida Sargento Cabral y Vicente Posadas, y contó con la participación de 150 personas que se acercaron a informarse y participar activamente de la charla sobre el cuidado del corazón.

Estuvo a cargo del doctor Asarias Portocarrero, médico cardiólogo clínico con especialidad en cuidados críticos cardiovasculares, quien abordó los principales factores de riesgo y las medidas de cuidado para el corazón en esta etapa de la vida.

La jornada reafirmó el compromiso que la gestión municipal sostiene con la tercera edad, a través de acciones que acompañan a los vecinos mayores en cada etapa de su vida y fortalecen una comunidad más atenta a su bienestar.



