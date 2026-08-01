Múltiples actividades en el Galpón “G” por el 30° aniversario del PAIPPA

Es un evento impulsado por el Gobierno de Formosa con el fin de recordar los inicios del programa que cambió la manera de producir en la provincia de Formosa. La idea de la diversificación se comenzó a expandir a partir de ese momento, significando un punto de inflexión ya que históricamente el algodón concentraba el trabajo agropecuario.

Diversas actividades se desarrollarán este martes 15 con motivo del 30° aniversario del PAIPPA, el revolucionario Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario impulsado por decisión política del gobernador Gildo Insfrán, lanzado el 15 de septiembre de 1996.

En el Galpón “G” del Paseo Costanero “Vuelta Fermoza” de la ciudad capital se planificó la realización de un programa impulsado por el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de la Producción y Ambiente y el Instituto PAIPPA.

Así la jornada abrirá a las 8 con las acreditaciones. Acto seguido, a las 8.30 se comenzará con la primera de las actividades, donde la doctora Mónica Daldovo disertará sobre “Los antecedentes históricos, de las Ligas Agrarias al Movimiento Agrario Formoseño”.

De invitados estarán los alumnos de cursos superiores de Escuelas Secundarias (FECES), docentes del Instituto Pedagógico Provincial (IPP) “Justicia Social” y agrupaciones políticas de la ciudad de Formosa.

Luego, a las 9 horas, se presentará, bajo este título: “El discurso de 1996 en General Manuel Belgrano, la génesis del Modelo Formoseño”, que lo analizarán el diputado nacional Luis Basterra junto a Aldo Ingolotti.

Después, a las 10 horas, será el turno de “La integralidad del PAIPPA: producción, salud, educación, infraestructura y tierra digna, del reclamo agrario a los sueños concretados”. A través de un conversatorio, expondrán su visión sobre este tema el ingeniero Miguel Alonso Torres, el diputado provincial Agustín Samaniego; la directora de Planeamiento Educativo Patricia Pastor y la administradora general del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, doctora María Isabel Atencia.

El programa matutino cerrará con una muestra fotográfica del PAIPPA, a cargo de la Dirección de Patrimonio Socio Cultural, cuya titular es Graciela Buiatti, a partir de las 11 horas.

A este acontecimiento cultural se le anexará una recorrida por la muestra regional de las ferias paipperas, espacios donde productores y consumidores se vinculan de forma directa, sin intermediarios, para adquirir alimentos frescos, saludables y a precios accesibles.







