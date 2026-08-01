Traumatología HAC: Formación práctica con foco en la seguridad del paciente

En el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”, el Servicio de Traumatología continúa fortaleciendo la formación práctica de sus residentes mediante procedimientos de alta complejidad, incorporando de manera transversal los principios de asepsia y seguridad en el quirófano.

En este marco, se llevó adelante un reemplazo articular, procedimiento que requiere un estricto cumplimiento de las normas de asepsia para prevenir infecciones y garantizar la seguridad del paciente.

Durante estas intervenciones, los residentes participan de manera supervisada en las distintas etapas del procedimiento, aprendiendo no solo los aspectos técnicos de la cirugía, sino también la importancia de mantener un campo quirúrgico estéril, respetar la técnica de lavado y vestimenta quirúrgica, la preparación del paciente y del instrumental, y los protocolos establecidos para el trabajo dentro del quirófano.

La formación en estos procedimientos permite que los futuros especialistas incorporen desde el inicio de su trayectoria profesional una mirada integral sobre la cirugía: precisión técnica, trabajo en equipo y estricto cumplimiento de las medidas de prevención de infecciones.

De esta manera, el Hospital de Alta Complejidad sostiene su compromiso con la capacitación continua de sus profesionales y con una atención segura y de calidad para cada paciente.







