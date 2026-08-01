Román resaltó que el PAIPPA cambió la matriz productiva formoseña

“Lo que se hizo fue tratar a cada chacra como una unidad económica viable, y no como una changa de subsistencia”, subrayó el legislador sobre “la columna vertebral del Modelo Formoseño”.

A 30 años del lanzamiento del Programa de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), el diputado provincial Jorge Román repasó el recorrido de una política que, según sostuvo, “dejó de mirar al productor como un problema social para reconocerlo como un actor económico”.

El próximo 15 de septiembre se cumplirán tres décadas desde que el gobernador Gildo Insfrán puso en marcha el PAIPPA, en 1996. El legislador, oriundo de Buena Vista, en el Departamento Pilagás, conoce de cerca el territorio donde el programa dio sus primeros pasos. “Los que crecimos en el interior sabemos lo que había antes: familias con tres, cinco, diez hectáreas, sin título de propiedad, sin crédito, sin asistencia técnica y sin ningún canal para vender lo que producían”, recordó.

Y agregó: “El productor formoseño no era pobre por falta de trabajo. Era pobre porque el mercado lo dejaba afuera y el Estado no aparecía. Eso fue exactamente lo que el PAIPPA vino a corregir”.

Román, ingeniero de profesión, insistió en leer el programa desde una clave productiva antes que asistencial. “Lo que se hizo fue tratar a cada chacra como una unidad económica viable, y no como una changa de subsistencia. Esa decisión conceptual explica los 30 años que estamos por celebrar”, explicó.

En su repaso, el diputado marcó como punto de inflexión el año 2004, cuando el programa se transformó en el Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario. “Ahí se pasa de la asistencia a la autogestión –precisó-. Se organiza la comercialización, se arman las ferias francas, se avanza en la titularización de la tierra y se incorpora tecnología. El productor empieza a discutir precio, calidad y volumen”.

De los 8500 grupos familiares que integraron la primera etapa se llegó a más de 10 mil familias paipperas en toda la provincia, con presencia sostenida en los Departamentos del centro y del oeste formoseño.

“Ninguna política pública se sostiene 30 años por inercia. Se sostiene porque hay convicción política y porque hay resultados verificables en la mesa de cada familia”, afirmó el legislador.

Al referirse a la etapa actual, Román vinculó al Instituto PAIPPA con el esquema de soberanía alimentaria provincial y con la producción de alimentos frescos para el mercado interno. “Hoy el paippero abastece ferias, abastece programas alimentarios y abastece a su propia comunidad. Dejó de ser el último eslabón de la cadena para ser el primero”, comentó.

El diputado planteó que la agenda de los próximos años pasa por el agregado de valor. “El desafío que viene es industrializar lo que producimos acá. No podemos seguir sacando materia prima de la provincia para comprarla después envasada y con otro precio”, señaló.

“Agregar valor en origen es infraestructura, es energía, es caminos, es frío, es logística y es formación técnica. Todo eso ya está planificado y en ejecución dentro del Modelo Formoseño”, remarcó.

En ese punto valoró la creación de instancias de formación para los jóvenes rurales, entre ellas las carreras vinculadas a la producción agropecuaria y al ambiente. “Si el hijo del productor puede estudiar sin irse del pueblo, la chacra tiene continuidad. Si tiene que emigrar, la chacra se termina en una generación”, advirtió.

Consultado sobre el contexto nacional, el legislador fue categórico. “Mientras a nivel nacional se desfinancia todo lo que tenga que ver con la agricultura familiar, en Formosa el Instituto PAIPPA sigue funcionando, sigue capacitando y sigue entregando insumos. Esa es la diferencia entre un modelo y un ajuste”, expresó.

Hacia el cierre, Román definió al programa como una pieza estructural de la gestión provincial. “El PAIPPA es la columna vertebral del Modelo Formoseño. Sin el pequeño productor no hay soberanía alimentaria, no hay arraigo y no hay desarrollo con justicia social”, concluyó.



