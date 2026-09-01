Mayans adelantó el rechazo a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El presidente del bloque Justicialista del Senado, José Mayans, adelantó hoy el rechazo de su bancada al proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), llegado en revisión desde la Cámara de Diputados, al considerar que esa iniciativa erige a la entidad financiera como un supra-poder por sobre los tres poderes del Estado establecidos por la Constitución Nacional.

“Nosotros no podemos estar de acuerdo con un proyecto donde se erige un Banco Central sobre los poderes públicos, por sobre los poderes que la Constitución dicta en su artículo 1°”, disparó el formoseño. Y apuntó que la iniciativa es “inconstitucional”, al comprender que la reforma implica una serie de modificaciones que concentran la toma de decisiones en el directorio y limita casi hasta su extinción la capacidad de control parlamentario, entre otros aspectos analizados.

Para el dirigente peronista, “el Banco Central de la República Argentina tiene que contribuir a la estabilidad del sistema financiero, no al revés” e insistió en que “no puede ser que cuatro personas metidas en una habitación decidan la economía del país”.

Señaló que la modificación propuesta dejará al Presidente de la Nación sin herramientas financieras y, en la práctica, significará que “el poder económico se quede con el Banco Central”.

Cuestionó la asimetría en el sistema de designación y de remoción de los directores del BCRA impulsada en la propuesta del gobierno, al señalar que “nosotros tenemos que hacer lo que la Constitución dice, no lo que la Constitución no dice” y dijo que la norma significa la creación de un cuarto poder del Estado. Además marcó que la media sanción de Diputados contempla la designación de los funcionarios del Central por mayoría simple y establece una mayoría agravada de dos tercios de las dos Cámaras del Congreso para su remoción.

Consideró que, de esta manera, “el poder económico quiere al Banco Central en forma permanente” y opinó: “Si nosotros le damos esta autorización por ley, ustedes no vienen nunca más al Parlamento”. Fue durante la reunión plenaria de las comisiones de Economía Nacional y de Presupuesto y Hacienda, a la que asistieron el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el vicepresidente, Vladimir Werning.

“¿Quiénes se piensan que son ustedes? ¿El poder permanente? ¿El Banco Central al servicio de los grupos económicos? Esto es absolutamente inconstitucional”, bramó Mayans. Afirmó que la sanción del proyecto significará en los hechos el fin de los controles parlamentarios e impedirá saber, por ejemplo, qué pasó con el oro de las reservas nacionales. “Hasta ahora, las trece toneladas de oro son un enigma para el pueblo argentino. No fueron capaces de responder ¿qué hicieron con el oro?, ¿qué utilidades brindó?, ¿quién manejó las utilidades?, ¿quién se llevó las utilidades?”.

Respecto al uso de las reservas, explico que con esta reforma los funcionarios del Central podrán resolver cuándo van a tomar crédito por la Argentina, sin respetar la ley de Administración Financiera ni el control parlamentario. “Van a decidir, en nombre de la República Argentina con un Banco Central autónomo, autárquico e independiente, si van a tomar o no crédito y a quién se lo van a dejar sin pasar por el Congreso, ya lo hicieron con el oro”, insistió.

También criticó que se elimine de la carta orgánica la función de mantener la estabilidad financiera, el empleo con desarrollo y la equidad social, y que el organismo quede solo con la función de preservar el valor de la moneda. “Acá lo que fallo fue el experimento Macri, que nos dejó con un endeudamiento de imposible cumplimiento”, disparó el legislador y recordó que el desastre financiero del gobierno de Macri fue obra del mismo equipo de funcionarios del actual gobierno, entre los que se encuentran Bausili, Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

En el mismo sentido, le enrostró a los funcionarios que “si el trabajador después de trabajar ocho, diez, doce o quince horas no puede darle de comer a los hijos y no puede vestir a sus hijos, esa economía fracasa, ese plan fracasa, por más plan monetario endurecido que tengan”. Sostuvo que el actual programa está “fracasando como ocurrió con el plan económico del gobierno de Macri” y que “ahora están salvando la situación aquellos programas sociales que nosotros hicimos en la emergencia que tuvimos”.

“Queremos un plan económico que sea al servicio de la gente para generar bienestar social”, afirmó.

Recordó además que la Constitución Nacional en su Preámbulo postula que el gobierno tiene la misión de “promover el bienestar general”, es decir “generar vida digna para todos, no para unos pocos, y el plan de gobierno tiene que estar en ese sentido”. A la vez que ratificó la mirada justicialista de “la economía social”, que comprende al capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar del hombre.







