Detuvieron a un sujeto y esclarecieron el robo de cables de fibra óptica

Malvivientes habían afectado el servicio de internet en un sector en el barrio Antenor Gauna

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a un hombre de 24 años y secuestraron filamentos de cobres compactados y entrelazados, esclareciendo así una causa judicial de “Robo por escalamiento””.

El procedimiento se concretó días atrás, cuando los efectivos tomaron conocimiento sobre la sustracción de cables de fibra óptica pertenecientes a una empresa de servicios digitales, cuyo accionar provocó una interrupción masiva del internet en un sector de la manzana 16 del barrio Antenor Gauna, de esta ciudad.

Ante esta situación, los policías realizaron las primeras diligencias e iniciaron una investigación, con el objetivo de establecer las circunstancias del hecho y determinar la identidad de los responsables.

En el marco de las tareas de campo desarrolladas por personal de la Brigada Investigativa de la subcomisaria Antenor Gauna, se obtuvieron elementos de interés que permitieron establecer la identidad de los presuntos autores del ilícito.

Como resultado, los efectivos aprehendieron a uno de los vinculados al hecho, quien fue trasladado hasta la dependencia donde se notificó de su situación legal quedando a disposición de la Justicia, continuándose con las tareas investigas a fin de lograr la detención de los otros participantes.

Por el caso se inició una causa judicial de “Robo por Escalamiento”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de turno.