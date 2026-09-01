Sobreendeudamiento familiar

Se denunció que, Mercado Libre recibió 42 millones de dólares en beneficios del Gobierno Nacional, la empresa de Marcos Galperin se ahorró de pagar 29 millones de Impuesto a las Ganancias y otros 13 millones de dólares de Contribuciones Sociales en los primeros 6 meses del año, lo que equivale a 68 mil millones de pesos; mientras la carga tributaria nacional, se convirtió en uno de los factores que más encarece el crédito y empuja a millones de personas a la morosidad-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que, al aprobarse este miércoles en la Cámara de Diputados los emplazamientos a comisiones con fecha de dictamen para los proyectos vinculados a “endeudamiento familiar y prórroga de la emergencia en discapacidad”, significó el inicio de un camino hacia las soluciones para los millones de hogares endeudados en Argentina y que en Formosa representa un 12,2% de familias morosas, en el sistema bancario unos 79.933 casos y por fuera del sistema antes citado, el endeudamiento llega al 18,2%, disparándose en el caso de las billeteras virtuales donde la mora llegó al 32,6%, al aprobarse de manera casi unánime un cronograma vinculante para tratar de forma urgente el alivio de las deudas familiares, con 249 votos a favor y solo 1 en contra (del santacruceño José Luis Garrido), el Congreso obligó a las comisiones a tratar el tema de inmediato y ponerle una fecha límite para emitir dictamen. Señaló que, si bien aún no se aprobó una ley definitiva que condone deudas o baje las cuotas, el beneficio directo para las familias radica en que se destrabó políticamente un paquete de unos 50 proyectos de ley que el Gobierno Nacional buscaba dilatar. De esta manera, las Comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor deberán reunirse de forma obligatoria los martes 15 y 22 de septiembre, teniendo como fecha límite el 29 de septiembre para emitir el dictamen que habilite la votación de la ley en el recinto. Las iniciativas buscan crear planes de reestructuración de pasivos generados por tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras virtuales con tasas de interés significativamente más bajas, como así también, un freno a la mora y exclusiones del Veraz, con mecanismos que suspendan ejecuciones o embargos y limpiar el historial crediticio de quienes cayeron en morosidad para costear gastos de subsistencia básica (alimentos, tarifas, alquileres y medicamentos). En el caso de la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año, el emplazamiento obtuvo 249 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones, con lo cual, las Comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda se reunirán el miércoles 16 y 23, siendo la segunda reunión para emitir dictamen. Gialluca aseguró que, el proyecto que propone prorrogar por un año la emergencia en discapacidad, dispuesta por la Ley 27.793, es sumamente importante porque la emergencia se ha agravado, teniendo en cuenta que el actual Gobierno Nacional no está autorizando ningún beneficio a las personas con discapacidad y que desde enero de 2024 se iniciaron 90.791 trámites para dar alta a las pensiones y solamente se resolvieron 10.374 casos, esto es un 11,4%. Por último, en relación a los hogares endeudados, ratificó que, cerca de 20 millones de personas están en situación de endeudamiento con distintos acreedores, siendo importante la advertencia de la Fundación Encuentro en cuanto a que el aumento de las deudas impagas no puede explicarse por una supuesta expansión masiva del crédito. De acuerdo con el análisis de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 58,7% de los hogares urbanos recurrió a alguna forma de financiamiento durante el primer trimestre de 2026, un porcentaje prácticamente idéntico al promedio de toda la serie 2016-2026 y por debajo del máximo de 61,6% registrado en 2019. El dato que sí alcanzó niveles extraordinarios es la morosidad, según información de la Central de Deudores del BCRA, la proporción de deudores en mora pasó del 13,6% en octubre de 2024 al 27,8% en junio de 2026, duplicándose en menos de dos años. Por ello, se encuentra vigente el “Programa de Acompañamiento a Familias Deudoras Formoseñas”, por el cual, el Organismo de la Constitución, viene atendiendo y asesorando gratuitamente a todas las personas físicas y jurídicas endeudadas, ya sea con préstamos bancarios, tarjetas de crédito, billeteras virtuales u otras deudas contraídas y que no pueden afrontar.